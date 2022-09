Sofia Giaele De Donà, chi è?/ Dal ‘convento’ al Grande Fratello Vip 2022: età, marito e cosa fa

Sofia Giaele De Donà, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Non solo nomi altisonanti nel cast del Grande Fratello Vip 2022. Tra i concorrenti, come sempre, Alfonso Signorini ha scelto anche star del web, influencer e ticktoker con storie interessanti da raccontare al pubblico. In questa categoria rientra anche Sofia Giaele De Donà. Un nome che il pubblico di Canale 5 imparerà a conoscere durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Ma chi è Sofia? 100mila follower su Instagram, lunghi capelli mori, fisico mozzafiato: Sofia Giaele De Donà è una influencer ma quella al Grande Fratello Vip non è la sua prima esperienza in TV e, soprattutto, in un reality.

Sofia Giaele De Donà ha infatti già partecipato al reality ‘Ti spedisco in convento’, format disponibile su Discovery+ in cui un gruppo di ragazze ‘ribelli’ e amanti della vita mondana cerca di rimettersi ‘in riga’ vivendo la rigida vita monastica. Nel particolare ha partecipato alla scorsa edizione, la stessa che ha visto tra le sue protagoniste Emy Buono (poi pupa a La pupa e il Secchione show).

Sofia Giaele De Donà, età e marito della influencer e imprenditrice

Non è però tutto. Sofia Giaele De Donà è anche un’imprenditrice.: da circa un paio di anni ha infatti fondato il suo marchio d’abbigliamento SGDD. Nata a Conegliano Veneto, si è trasferita giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso. Addentrandoci nella vita privata scopriamo che Sofia, pur avendo solo 23 anni, è già felicemente sposata. Su Instagram non mancano scatti della sua vita – tra viaggi di lusso in jet privati e vacanze da sogno – accanto all’uomo che è suo compagno da ormai circa quattro anni. Di certo racconterà molto più di se nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 2022.

