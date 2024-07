Sofia Monti, chi è la nuova fidanzata di Luca Onestini: gossip di fuoco/ Smentito ritorno con Ivana Marzova

Luca Onestini è fidanzato, chi è la sua nuova fiamma Sofia Monti: gossip infuocato

L’estate si sa è tempo di gossip e pettegolezzi e chi meglio di Deianira Marzano può fornire dettagli sulla vita privata e sentimentale dei volti noti. Di recente al centro del suo gossip è finito Luca Onestini modello e influencer conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per essere stato concorrente al Grande Fratello Vip negli anni scorsi. Dopo quelle esperienze ha partecipato anche ad altri reality fuori dall’Italia ed adesso di lui si parla per la sua nuova fiamma, sembra certo infatti che la nuova fidanzata di Luca Onestini è Sofia Monti.

Anticipazioni La rosa della vendetta, 6a puntata 12 luglio 2024/ Deva rischia di essere seppellita viva

Chi è la nuova fidanzata di Luna Onestini Sofia Monti? Sulla giovane le informazioni sono pochissime. Al momento non si conosce quasi nulla, non si sa quanti anni ha e quando è nata e le poche notizie su di lei le ha fornite sempre l’esperta di gossip Deianira Marzano nella trasmissione radiofonica di Gabriele Parpiglia Gente di Marte. “Luca Onestini sta frequentando Sofia Monti. È una bellissima ragazza, fa la modella” ha dichiarato Deianira senza sbilanciarsi troppo. Ed infatti sulla ragazza si sa solo questo tuttavia sembra certo invece che la modella e l’ex gieffino stanno insieme.

Mare Fuori 5, Matteo Paolillo rompe il silenzio: "Edoardo Conte non ci sarà perché..."/ "Sogno Sanremo"

Luca Onestini e Ivana Marzova, smentito il ritorno di fiamma: entrambi hanno nuovi amori

Luca Onestini ha una nuova fidanzata: Sofia Monti. Il modello e influencer che ha parallelamente ha anche intrapreso una carriera da dentista, in passato all’interno della Casa più spiata d’Italia ha conosciuto la modella Ivana Marzova. E tra i due è scattato subito il colpo di fulmine. Sono stati insieme per circa un anno tra alti e bassi ma adesso le loro strade si sono divise. Anche Ivana Marzova, infatti, ha voltato pagina e da mesi fa coppia fissa con un giovane imprenditore di cui non si consce il nome che vive a Los Angeles. I due hanno pubblicato molti scatti sui social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA