Sogni e Bisogni, Vincenzo Salemme/ Diretta, Rai2: favola divertente di Rocco

Pubblicità

Giovedì 30 aprile, in prima serata, dopo la replica della commedia Di mamma ce n’è una sola, Raidue trasmette la seconda commedia di Vincenzo Salemme. Questa sera, il pubblico potrà divertirsi con Sogni e Bisogni, commedia che è stata portata in scena dall’attore e regista napoletano nel 1985. Da allora, la carriera di Salemme ha avuto una svolta e la Rai ha deciso di portare in tv il suo teatro. Con le produzioni televisive ferme, il teatro di Vincenzo Salemme è tornato in scena e, dopo l’appuntamento odierno, giovedì 7 maggio sarà riproposta la commedia “Una festa esagerata”. Nel cast di Sogni e Bisogni ci sono anche Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

Pubblicità

La trama di Sogni e Bisogni

Sogni e Bisogni è una commedia divertente che racconta la storia di Rocco, un uomo che ha perso l’amore della moglie e dei figli e la cui vita è afflitta da mille dubbi. In arrivo, però, per lui c’è un problema che lo costringerà a rivedere le sue certezze e quella vita che, fino a quel momento, era piatta e senza emozioni. In un giorno d’agosto, mentre tutti sono al mare e lui è solo alle prese con le bollette della luce, del gas e dell’acqua, alla sua porta si presenta un uomo che si definisce “il padre dei suoi figli” perché non ama farsi chiamare come lo chiamano gli esseri umani. Quell’uomo, apparentemente elegante, ha deciso di staccarsi dal corpo di Rocco perché è stanco di condurre una vita sterile, priva di emozioni e di momenti da raccontare per rincorrere una vita ricca di piacere e di coraggio. La commedia è visibile anche in diretta streaming su Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA