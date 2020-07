Solange “Salvini? Attenzione a una donna!”/ “Matrimonio? Più probabile un figlio…”

Matteo Salvini di nuovo papà? Lo prevede Solange, al secolo Paolo Bucinelli. I due si sono incontrati in Versilia e il leader della Lega si è lasciato leggere la mano dal sensitivo, che peraltro qualche anno fa aveva già predetto la rottura con Elisa Isoardi, proprio come avvenuto. «Era molto innamorato, ha sofferto». Più che un matrimonio con Francesca Verdini, vede all’orizzonte un figlio per Salvini. Pare infatti che la linea della fertilità sia molto marcata… Solange ne ha parlato a Libero, svelando quei retroscena che non sono emersi quando è trapelata la notizia del loro incontro. Il sensitivo racconta di aver incontrato una persona molto diversa da come appare in pubblico. «Ha una sensibilità estrema, adora la pasta con il pomodoro, però quello fresco, con il basilico. Con la Verdini ha un rapporto bellissimo». Dopo avergli regalato una pietra portafortuna, gli ha anticipato che per lui sarà un’estate molto positiva. «Ma deve stare attento, c’è una figura femminile del suo entourage che vuole tagliargli la strada. Lui la conosce molto bene. Lui deve puntare su se stesso, senza nessun altro, pensare solo con la sua testa».

SOLANGE E LE PREVISIONI SU SALVINI

Difficile per Solange prevedere cosa accadrà a Matteo Salvini dopo agosto, anche perché le linee tendono a cambiare. Ma il sensitivo è sicuro del fatto che la Lega continuerà a crescere di gradimento nei sondaggi. «Salvini viene dalla montagna ma adora il mare della Toscana, per esempio Castiglioncello. Ha l’hobby del giardinaggio, non credo che si sappia in giro, e crede molto in Dio», ha dichiarato a Libero. Inoltre, dopo aver precisato di non aver percepito alcun compenso per predirgli il futuro, ha raccontato che a casa di Salvini c’è una stanza che si chiama Pensatoio: «Ci sta una o due ore ogni giorno solo per riflettere». Solange ha poi notato che ha un monte di venere spesso: si tratta della zona vicina al pollice. Ciò è segno di testardaggine, ma questo in effetti era già ben noto. La linea della vita poi è lunghissima, ma presenta un taglio netto, legato alla rottura con Elisa Isoardi. Ben vista comunque da Solange la nuova relazione con Francesca Verdini, ma all’orizzonte niente matrimonio per ora, al massimo un figlio. Staremo a vedere cosa accadrà, del resto l’anno scorso aveva previsto che Salvini sarebbe diventato premier e non è andata proprio così…



