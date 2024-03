Soldato uccide 4 persone a colpi d’arma da fuoco in Germania/ Fra le vittime anche due donne e un bimbo

In Germania un soldato ha sparato a quattro persone, uccidendole. L’episodio, riportato dal quotidiano tedesco Bild, si è verificato nella Bassa Sassonia, precisamente a Scheeßel, ed ha visto un soldato della Bundeswehr ammazzare quattro persone fra cui un bambino e due donne, sembrerebbe la sua ex compagna e la madre, nonché il nuovo compagno della sua. L’uomo, dopo aver assassinato i quattro, si è costituito alle forze dell’ordine ed è stato quindi arrestato. Gli investigatori, subito dopo che è arrivata la confessione, hanno perquisito l’auto del presunto criminale, trovando al suo interno una molotov, diversi caricatori di armi da fuoco e altre munizioni, di conseguenza chi sta indagando sulla vicenda non esclude che il soldato stesse progettando una strage ancora più grande rispetto alle quattro vittime.

Strage di Altavilla/ Don Priola: “Molti casi di possessioni in paese, non rivolgetevi a fattucchieri”

L’operazione di polizia si è verificata nella mattinata di oggi, venerdì uno marzo 2024, presso una casa unifamiliare a Scheeßel nel distretto di Rotenburg. L’episodio è avvenuto alle ore 3:30 di notte e gli agenti accorsi sul posto hanno isolato l’area dove si trovava la proprietà per poi mettere in sicurezza l’edificio armati di mitragliatori e prendendolo d’assalto. All’interno dell’abitazione le forze dell’ordine hanno trovato l’ex compagna del sospettato nonché il suo bambino, entrambi deceduti.

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere prosciolta/ Era accusata di aver ucciso la segretaria a Chiavari

SOLDATO UCCIDE 4 PERSONE A COLPI D’ARMA DA FUOCO IN GERMANIA: I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Sul posto presente anche una squadra della polizia federale per l’eventuale disinnesco di esplosivi, e stando a quanto emerso avrebbero individuato degli oggetti sospetti in un edificio adiacente. E’ emersa anche una sparatoria nel comune di Bothel, non troppo distante dalla scena del crimine, ma la polizia deve ancora chiarire se i due episodi siano collegati o meno.

La situazione è rimasta tesa in zona per diverse ore fino a che non è stato arrestato il sospettato, così come comunicato da Heiner van der Werp, portavoce del dipartimento di polizia di Lüneburg, secondo la Kreiszeitung. Non sono state rese note le identità del soldato, quindi non si conoscono età ne nome: la polizia non esclude che ci sia “un movente in ambito familiare”.

Altavilla, la versione di Giovanni Barreca sulla strage/ Rimpallo di accuse con la coppia Fina e Carandente

© RIPRODUZIONE RISERVATA