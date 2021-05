Sole muore in un incidente a Buongiorno mamma?/ Colpo di scena alla fine della quarta puntata

SOLE, INCIDENTE MORTALE NEL FINALE DI BUONGIORNO MAMMA?

Andrà in onda stasera la quarta puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, padre insieme ad Anna di Francesca, Jacopo, Sole e del piccolo Michelino. Dei loro quattro figli, è Sole quella che fa più parlare di sé: la ragazza, infatti, ha scoperto da poco di essere incinta, ma la sua gioia frammista a un po’ di paura viene smorzata da un tragico evento che avviene proprio alla fine dell’episodio 8.

AGATA (BEATRICE ARNERA): “UNA SCENA MOLTO DURA CHE NON VEDO L’ORA DI VEDERE”

Si tratta di un incidente di cui Sole rimane vittima a Buongiorno Mamma insieme ad Agata (Beatrice Arnera), l’infermiera di famiglia: è “una scena molto dura che non vedo l’ora di vedere e che vede protagonista me e Beatrice Arnera”, ha dichiarato Ginevra Francesconi, giovane interprete di Sole, in un’intervista pubblicata oggi su Fanpage.it. “Ce lo siamo sempre dette dopo averla girata. È una scena che arriva proprio a chiudere l’ottavo episodio e quindi la quarta puntata. Sì, è una scena forte che non vediamo l’ora di far vedere al pubblico perché ci siamo impegnati tutti tanto, dentro e fuori dal set”. Sole, dunque, arriverà a rischiare la vita: “È un colpo di scena che lascerà tutti con un cliffhanger finale”, ha annunciato l’attrice.

