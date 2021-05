Buongiorno mamma/ Anticipazioni puntata oggi 11 maggio: Agata va via?

Buongiorno mamma!, anticipazioni puntata oggi, 11 maggio

Buongiorno mamma cambia serata di programmazione e anticipa di un giorno. Primo spostamento quindi per la fiction con Raoul Bova che scappa dallo scontro con le repliche di Montalbano e finisce nel prime time di Canale5 con una nuova puntata in cui il passato di Anna continuerà a venire a galla così come il presente di Guido e dei suoi figli, questo potrà travolgere tutto oppure no? Nella nuova puntata della fiction toccherà ancora al papà interpretato da Raoul Bova scendere in campo per il bene dei suoi figli e, in particolare, per indagare su Agata che, intanto, sta preparando una festa a sorpresa per lui. Le cose non vanno benissimo perché il protagonista non ama i compleanni e le feste e proprio la sua reazione non farà altro che portare a galla un evento traumatico del passato che ne spiegherà la ragione. Cos’altro succederà a quel punto?

Buongiorno mamma!, cosa è successo a Guido in passato?

Buongiorno Mamma prenderà il via proprio da qui per poi districarsi tra altre rivelazioni e continui flashback che permetteranno al pubblico di conoscere il passato dei suoi protagonisti e non solo. Guido continuerà ad indagare su Agata mentre Francesca non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando. Le cose tra loro non si mettono benissimo e i problemi saranno come sempre dietro l’angolo proprio come quelli per Sole che si accorgerà di inaspettate attenzioni da Federico. Nel frattempo Guido si trova costretto a prendere una decisione delicata che riguarda Agata e, secondo le ultime anticipazioni, sembra che deciderà di mandarla via per proteggere la sua famiglia. Dal canto suo la giovane dovrà trovare la forza di informare i ragazzi che deve lasciali.

Guido e Miriam sempre più vicini

Guido, intanto, si avvicina sempre più a Miriam soprattutto dopo aver scoperto che c’è qualcosa che accomuna le loro vite. Dall’altro lato ci sono i suoi figli che non sembrano molto contenti di questa situazione e della loro vicinanza e questo potrebbe portare scompiglio. Nella fiction Buongiorno Mamma Francesca viene messe alle strette da Armando mentre anche Jacopo dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Greta mentre Agata, a sua volta, si riavvicina a Vincenzo. Alle porte c’è però un evento che stravolgerà la vita di tutti.

