Soleil e Vera insieme a L’isola, ma è naufragio/ “Differenza abissale”, “In più ha bocce e anni”

L’isola dei famosi 2022, Vera Gemma e Soleil Sorge sbarcano di nuovo in Honduras

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, in onda il 30 maggio 2022 su Canale 5, introduce le re-entries al reality Soleil Sorge e Vera Gemma, le quali hanno coperto il ruolo di concorrenti naufraghe in passato, rispettivamente nel 2019 e 2021. Le due vip sono risbarcate in Honduras all’insaputa dei concorrenti in gioco e faranno accesso all’isola principale lunedì 6 giugno 2022. Nella nuova diretta, intanto, l’opinionista dallo studio tv de L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria, fa ironia sull’ex Grande fratello vip 6, che è reduce dal ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022: “Da quanto tempo non ti si vede più in tv, Soleil?”.

Vera Gemma, dalla morte dei genitori alla droga/ Tutti i drammi: "Ho sofferto"

A questo punto la regia manda in onda le clip di presentazione delle special guest in Honduras, Soleil e Vera, che entrano in gioco insieme come “le piratesse” . Soleil è stata 5 volte leader del gruppo dei naufraghi, superando alla precedente esperienza isolana ben 5 prove estreme: “L’isola è stata la prova più difficile da affrontare e la più bella da superare”. Vera Gemma si è imposta come il caos nel gruppo di naufraghi, in passato, come un lupo solitario: “Mai alleata per farmi scudo e salvarmi”. Le piratesse sono pronte ad abbattersi come un naufragio sui concorrenti de L’isola dei famosi 2022, e tra loro stesse è già tempesta.

Soleil Sorge torna all'Isola/ Furia web:"'Nuova' Guendalina? Come sostituire Chanel con il mercato del pesce"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Scoppia la coppia Soleil-Vera sul nascere?

“Tra me e Soleil Sorge la differenza è abissale… lei flirta in tv, io no”, dichiara Vera, per la serie meglio sola che male accompagnata. E Soleil replica: “Cos’ha Vera più di me? Gli anni e le bocce (in riferimento al seno prosperoso)”. Ancor prima di entrare nel vivo del reality, Vera Gemma ha una preferenza tra i naufraghi: “Edoardo Tavassi mi piace”. Soleil Sorge indica Nick Luciani dei Cugini di campagna come il suo eliminabile, dal momento che “si schiera poco”, e il suo favorito “Nicolas Vaporidis, perché un grandissimo guerriero”.

Jeda Filal, chi è il fidanzato di Vera Gemma/ "L'ho contattata su Instagram e..."

Dopo il Grande fratello vip 6, Soleil Sorge ha dato vita ad una collezione di bikini State of Soleil e da vera esperta di tendenze sbarca ora a L’isola dei famosi 2022, con una chioma di treccine dalla tinta biondo sabbia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA