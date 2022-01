Soleil, lettera per Gianmaria Antinolfi/ Poi la promessa al GF Vip “Fuori ci vediamo”

La 39esima diretta del Grande Fratello Vip 2022 vedrà l’addio di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano ha infatti annunciato la scorsa settimana la sua uscita ma solo questa sera la ufficializzerà, così com’è accaduto per Manuel Bortuzzo solo pochi giorni fa. Gianmaria questa sera riabbraccerà Federica Calemme, con la quale è nata una storia all’interno della Casa, ma al contempo ha avuto il tempo di salutare tutti i suoi compagni d’avventura e, in particolare, coloro con i quali ha vissuto momenti molto intensi, come Soleil Sorge.

Soleil Sorge/ Piange per mamma Wendy: "L’unica cosa che mi tortura..."

I due ex si sono incontrati in Casa e, inizialmente, hanno vissuto momenti molto burrascosi, tra liti e scontri. Poi si sono alternati momenti di serenità a momenti di tensione ma, questi ultimi, sono poi scemati definitivamente nelle ultime settimane. Oggi tra Soleil e Gianmaria resta, infatti, un bel rapporto di amicizia.

Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip/ Deve tornare a lavoro: Federica Calemme...

Soleil e Gianmaria, una lettera ‘d’addio’ e una promessa per il post Grande Fratello Vip

È proprio in virtù di questo rapporto di amicizia che Soleil Sorge ha fatto una confessione a Gianmaria Antinolfi: l’influencer gli ha scritto una lettera. “Conserva le lettere che fuori ci vediamo, mi raccomando” ha affermato la Sorge, lanciandosi poi in un intenso abbraccio. Gianmaria e Soleil sono dunque rimasti per un po’ così, abbracciati con tenerezza l’uno all’altro, come in un saluto ma non definitivo. Ultime coccole nella Casa per i due, ormai, amici ma con la promessa di frequentarsi serenamente anche fuori. Per quanto riguarda invece il contenuto della lettera, per ora rimane top secret.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi/ Lascia il GF Vip e corre dalla "sua" Federica Calemme

© RIPRODUZIONE RISERVATA