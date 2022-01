Soleil, lite con Jessica Selassiè “Sparli alle spalle, basta!”/ Sophie svela tutto e…

L’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip è stata scossa da numerose liti scatenate da un unico motivo: il cibo. Chi ha seguito il reality nei passati anni sa che è proprio questo il motivo al centro della maggior parte degli scontri in Casa e quest’anno non è da meno. Tra gli scontri più accesi poche ore fa ce n’è stato uno che ha visto protagoniste Soleil Sorge da una parte e Sophie Codegoni, Jessica e Lulù Selassiè dall’altra.

Ad affrontare per prima la Sorge è stata Sophie che, in cucina, l’ha avvertita che qualcuno ha svelato di scorte di cibo fa lei mangiate di nascosto. Soleil ha negato la cosa, mostrando la sua roba in frigo e un biglietto da lei scritto e messo in frigo proprio come avvertimento per tutti coloro che hanno finito scorte intere di cibo a dispetto di altri.

Lì di fianco a Sophie e Soleil, intenta a lavare i piatti e ad ascoltare tutto lo scontro, Jessica Selassiè, alla quale proprio la Sorge si è rivolta poco dopo, accusandola di essere lei la persona che parla alle spalle. “Sappiamo benissimo tutti che sei tu che riferisci, ti lamenti e sparli alle spalle…” l’ha allora accusata Soleil, lasciando Jessica indispettita ma senza parole. Un atteggiamento che ha fatto infuriare ancora di più l’influencer, che ha quindi incalzato: “Non mi sei neppure venuta a parlare… Dopo tutto ciò di cui parliamo e del rapporto che abbiamo…” Soleil, dunque, sarebbe rimasta delusa dal comportamento dell’amica che intanto, in camera con la sorella Lulù e Sophie, ha continuato ad accusarla di mentire sul cibo.

