Soleil penalizza Gianmarco a La pupa e il secchione? Parla lei/ “Dovrebbe essermi grato…”

La pupa e il secchione 2022, condotto da Barbara D’Urso, desta curiosità generale dal momento che “riunisce” Soleil Sorge e Gianmarco Onestini nel cast, rispettivamente nel ruolo di terza giudice e secchione, anche se i rapporti tra i diretti interessati non sono idilliaci. Questo, soprattutto alla luce del fatto che Gianmarco – al debutto del format di Italia 1- ha dichiarato di non essere felice di rivedere Soleil, rispetto al loro trascorso condiviso con l’ex di lei nonché fratello di lui, Luca Onestini. Si ricordi l’affaire tradimento esploso in casa Onestini, quando nel corso del Grande fratello vip 2017-2018 il fratello di Gianmarco, l’allora gieffino Luca Onestini, veniva a conoscenza nella Casa dei vipponi di un filmato- in cui la “terza giudice” de La pupa e il secchione 2022 appariva in atteggiamenti inequivocabilmente complici con l’ex rivale storico al trono classico di Uomini e donne, Marco Cartasegna. Immagini che mettevano in quel frangente in crisi non solo l’ex tronista di Uomini e donne, Luca, ma anche la sua famiglia, di cui in primis Gianmarco, che esortava quindi da subito il fratello vip a lasciare Soleil, dinanzi all’evidente tradimento di lei.

Tuttavia, allo sgarbo di Gianmarco, il quale ha dichiarato che vorrebbe poter non incrociare oltremodo il suo sguardo, Soleil Sorge così replica al secchione, laureando in giurisprudenza: “Io invece sono contenta di vederlo”. Ma non solo. Perché, inoltre, nel suo intervento concesso al giornale diretto da Alfonso Signorini, lei replica ai detrattori che l’accuserebbero di essere pronta a penalizzare l’ex cognato Gianmarco, in tv, dal momento che lei copre il ruolo di giudice e lui è tenuto a ricevere le sue sentenze tra le varie votazioni, a La pupa e il secchione.

Soleil Sorge rassicura Gianmarco Onestini su La pupa e il secchione

Nell’intervista, quindi, Soleil Sorge tiene a chiarire di non voler in alcun modo ostacolare la crescita artistica nonché la carriera televisiva avviata da Gianmarco Onestini, -a differenza di come si possa pensare- per una vendetta personale, rispetto al trascorso condiviso con lui e il fratello Luca Onestini. ” lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti – dichiara la giudice de La pupa e il secchione 2022, parlando dell’ex cognato Gianmarco Onestini-, e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni”. A conclusione dell’intervento, infine, Soleil Sorge lancia una frecciatina all’ex cognato: “Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo dovrebbe essermi grato (ride, ndr)”. Vorrà mai replicare, Gianmarco Onestini?

