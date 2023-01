Soleil Sorge, dedica commossa a mamma Wendy Kay/ “A te che mi hai insegnato a..”

Soleil Sorge dedica un messaggio di auguri social alla mamma, Wendy Kay

Mentre sarebbe previsto per lei un ruolo tv del tutto inedito, nel cast de L’isola dei famosi 2023, Soleil Sorge destina una dolce dedica a Wendy Kay. In coppia con la destinataria del messaggio, la amata mamma di origini americane, Soleil ha mosso i primi passi nel mondo del reality prendendo parte come “mamma e figlia” concorrenti a Pechino Express. Il rapporto tra le due vip da reality é a quanto pare inscindibile, anche perché negli anni Soleil é stata accanto alla madre nella lotta che Wendy Kay ha avviato contro il cancro. Una battaglia per la vita che mamma e figlia hanno scelto di fronteggiare speranzose in una guarigione definitiva di Wendy. Nel frattempo, nelle ore segnate dalla data di gennaio 2023 in cui ricorre il compleanno di Wendy Kay, Soleil Sorge destina alla madre un commosso messaggio di auguri diviso in una serie di mini messaggi disposti tra una foto e l’altra di mamma e figlia, postate tra le Instagram stories.

“A te che mi hai insegnato ad amare la natura… A te che mi hai insegnato ad

amare il mondo…A te che mi hai insegnato il senso dell’arte e dell’avventura, ad essere forti e così fragili”, si legge tra le parole sentite che Soleil Sorge destina a mamma Wendy Key. Ma non è tutto.

Il sentito augurio di Soleil Sorge per la mamma, Wendy Kay

La dolce dedica di auguri, poi, prosegue: “A te che mi hai donato la vita e insegnato a viverla, a te che mi hai insegnato a sorridere e respirare nei ricordi e valori inestimabili…non posso che augurare una vita ricca di te, che sei luce, amore e magia. Happy Birthday”. Parole pregne d’amore, quelle che la modella nord-americano destina alla donna che l’ha messa al mondo, testimonianza scritta dell’amore incondizionato che Soleil nutre per mamma Wendy Kay.

