Soleil Sorge a Raffaella Fico/ “Godeva vedermi piangere” e scoppia la lite in diretta

Raffaella Fico vs Soleil Sorge al Grande Fratello VIP 2021. La modella partenopea torna nella casa per un chiarimento con la sua ex coinquilina. “Ci sono affermazioni che non vanno fatte, affermazioni di pessimo gusto che feriscono la dignità di una persona. Io sono una donna ed una mamma, sentirti dire determinare cose mi ha ferito moltissimo”. La Fico si riferisce alla discussa frase bye bitch: ‘Mi sembrava giusto ribadire che determinate espressioni vanno oltre il gioco. Bisogna saper contare e non fare male. Le strategie di gioco non mi interessano”. “Vedo tantissima ipocrisia”, risponde Soleil Sorge. “Quello che dice a me dovrebbe dirlo a se stessa. Ha sempre avuto toni pesanti e il mio sarcasmo mi divertiva, piuttosto che esprimere rabbia come lei.

Raffaella Fico vs Soleil Sorge al Grande Fratello VIP: lite e confronto nella casa

“Spero di essere un esempio migliore per i miei figli, un domani. Senza Raffaella Fico dentro la casa sono tutti più carini”, insiste la gieffina. Le scintille tra le due showgirl continua dentro la casa.

La modella napoletana minaccia azioni legali ma in realtà tiene un profilo basso nel confronto: “Credo che ognuno a modo suo dentro la casa ha un cervello. Io non ho mai condizionato nessuno e non ho più intenzione di rispondere a questa persona. Ci sono state delle parole che da donna e da madre non vanno bene”. Soleil Sorge minimizza e tira dritto. Poi sgancia un’ultima stoccata alla Fico, che a suo dire godeva nel vederla piangere e soffrire.

