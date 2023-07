Soleil Sorge compie gli anni, lontana da mamma Wendy Kay/ Gli auguri col curioso soprannome

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge festeggia il compleanno lontana da mamma Wendy Kay

Tra i volti TV candidati in lizza per il ruolo di opinionista nel cast del Grande Fratello vip 8 in arrivo sulle reti Mediaset, Soleil Sorge celebra il suo compleanno nel mezzo di due appellativi, di cui uno scelto da mamma Wendy Kay. Nella giornata del suo compleanno, che ricorre in data 6 luglio 2023, l’ex concorrente e “terza incomoda” tra i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge, spegne 29 candeline come le primavere vissute ad oggi a partire dalla sua nascita. E per l’occasione, ormai prossima al traguardo del compimento dei 30 anni, sulla scia del gossip che a prima firma di Il sussidiario.net la vede protagonista di una guerra social tra ex Grande Fratello vip, con Giulia Salemi, la modella italo-americana si dedica delle Instagram stories autocelebrative. Questo, lasciando trapelare una sottile blue-vibe per la lontananza della madre, Wendy Kay.

“Happy birthday to me, cuz I’m my favorite person”, “Buon compleanno a me, perché sono la mia persona preferita”, scrive la festeggiata a corredo di una immagine che ritrae una Barbie che si siede su una coppa di champagne che fa da ornamento ad un’invitante torta di compleanno. Un messaggio autocelebrativo di auguri, che consacra Soleil Sorge come la “Barbie” italo-americana dalla tinta biondo platino e gli occhi nocciola. E in una story successiva, poi, seppur a distanza, non può mancare mamma Wendy Kay, che destina alla figlia vip festeggiata un videomessaggio condiviso da Soleil Sorge fieramente sul re dei social.

Wendy Kay e il bizzarro soprannome di Soleil Sorge

Tra le dichiarazioni del messaggio di auguri, nel dettaglio, Wendy Kay spiazza il web col soprannome affibbiato alla festeggiata: “Augurissimi di buon compleanno amore mio…’Chiquita banana‘… sono 29 anni che ti conosco e ti amo ogni giorno sempre di più…”. Insomma, se Soleil Sorge si autodefinirebbe una Barbie, per mamma Wendy Kay la festeggiata é il dolce frutto dell’amore: una banana, Chiquita.

