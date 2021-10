Soleil Sorge, consigli d’amore a Lulù Selassié/ “Fatti desiderare da Manuel, gioca!”

Sembra sotterrata l’ascia di guerra tra Soleil Sorge e Lulù Selassié. Gli scorsi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 gli animi tra loro sono stati piuttosto accesi ma nelle ultime ore le cose hanno preso una piega diversa. Tanto che in Casa c’è stata una chiacchierata molto confidenziale e amichevole tra le due ragazze. L’argomento? L’amore, in particolare quello di Lulù per Manuel Bortuzzo.

Soleil le ha infatti dato alcuni consigli per tenere viva la passione e l’interesse tra loro. “Fatti desiderare. – le ha consigliato la Sorge – È un fattore psicologico che funziona, fidati. Fatti desiderare un attimo, gioca ancora un po’. È ovvio che è uscito allo scoperto il fatto che siete presi l’uno dell’altro però tu fai finta che non sia ancora così, e fidati che funziona”, ha aggiunto.

Soleil Sorge e Lulù Selassié, pace fatta tra le due nella Casa del Grande Fratello Vip

Per Soleil Sorge è importante che Lulù Selassié molli un po’ la presa con Manuel Bortuzzo e si faccia, quindi, desiderare un po’. “Fatti conquistare da lui, è giusto che ogni tanto ci sia anche quest’ansietta nel pensare ‘Ma chissà se mi sta pensando'”, le ha consigliato. La incoraggia quindi dicendo che, nonostante una cosa del genere fuori sia sicuramente più facile, è possibile mettere in scena un atteggiamento come questo in una condizione stretta come quella della Casa del Grande Fratello. Lulù è apparsa molto felice del consiglio sincero di Soleil, tanto da alzarsi e ringraziarla con un abbraccio e dicendole: “Ti voglio bene”. È dunque pace fatta tra le due ragazze.

