Soleil Sorge debutta a teatro/ Ecco dove vedremo l’ex di Uomini e Donne

Una nuova e grande soddisfazione arriva per Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha da sempre il sogno della tv e, soprattutto, della recitazione e, finalmente, questo sogno sta ufficialmente prendendo forma. Soleil Sorge è infatti pronta a debuttare a teatro. Ad annunciarlo un manifesto con la sua foto e con l’appuntamento che la vedrà protagonista: “Soleil sarà protagonista della commedia ‘Doppio misto’ insieme a Milena Miconi, Marco Fiorini e Danilo De Santis. Al Teatro Golden sarà un’annata ricca di sorprese per questi 10 anni insieme!!” Soleil farà dunque il suo debutto al Teatro Golden, nota struttura di Roma. Un momento davvero emozionante per l’ex di Uomini e Donne, che abbiamo poi rivisti nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge e gli ultimi gossip su Jeremias

E mentre si prepara a fare il suo debutto al Teatro, Soleil Sorge continua ad essere una grande protagonista del gossip. La sua relazione con Jeremias Rodriguez ha tenuto, nel corso delle ultime settimane, un po’ col fiato sospeso. I due sono apparsi particolarmente distanti e questo ha alimentato le voci di una possibile rottura. Soleil si è infatti mostrata in vacanza senza il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, facendo scoppiare il gossip sulla fine della loro relazione. Le cose però non stanno così: Soleil e Jeremias stanno ancora insieme e a confermarlo, dopo le tante voci, è stata proprio la Sorge con una storia su Instagram in cui abbracciava il suo Jere sul letto.





