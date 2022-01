Soleil Sorge/ Delusa da Manuel Bortuzzo: “Non so se riesco a dare altre opportunità”

Soleil Sorge in nomination

Soleil Sorge è finita al televoto a nominarla sono stati: Miriana, Jessica, Lulù, Manuel e Sophie. Quello che viene contestato all’influencer è la sua personalità aggressiva, il fatto che non può vedere la felicità negli altri, o che sia poco obiettiva e molto rancorosa. Nella puntata di lunedì 3 gennaio del Grande Fratello Vip 2021 è stata data visibilità ad Alessandro Bascianoche sta riscuotendo molto successo all’interno della Casa. Soleil è convinta che se all’esterno non avesse nessuno ad aspettarla, la prima scelta di Alessandro sarebbe stata lei e non Sophie. L’ex corteggiatore ha precisato che fin dall’inizio la sua preferita è stata Sophie. Soleil ha criticato anche Miriana Trevisan, rea di aver fatto cadere nella sua “rete di mantide” il povero Biagio. L’ex velina ha replicato: “Tu ti innamori sempre dei migliori amici e poi loro scelgono un’altra“. Non è mancato uno sconto con Sophie Codegoni: la Sorge l’ha bacchetta dicendo che lei è la prima a parlare dietro alle spalle e spesso a non portare di rispetto.

Soleil Sorge: Alex Belli sempre al suo fianco

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021 è incontenibile e Soleil Sorge è sempre al centro delle dispute. Durante le nomination palesi di lunedì scorso ha avuto un’accesa discussione con Lulù Selassié e poi con Miriana Trevisan, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto al Grande Fratello Vip di intervenire con un provvedimento disciplinare perché la maleducazione tra i gieffini quest’anno regna sovrana. Dopo le tensioni avute con Sophie e poi con Lulù, l’ex tronista ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere.

I diverbi di queste ultime ore l’hanno scossa, Alex Belli che dall’esterno sta assistendo allo spettacolo, ha postato un pensiero di conforto alla sua amica: “Sono con te! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!“. L’influencer è delusa anche dal comportamento di Manuel Bortuzzo che l’ha nominata, da lui non si aspettava un gesto del genere, visto il rapporto che si è instaurato tra loro in questi mesi: “Non so se riesco a dare altre opportunità”, ha detto parlando con Alessandro Basciano.

