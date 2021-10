Soleil Sorge “Dovete mandare a casa Samy”/ Battuta o appello ai follower?

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 2021 apre a più di un dubbio…

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2021. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella scorsa puntata è stata al centro di un’accesa lite con Ainett Stephens, in cui sono rimaste coinvolte anche altre donne della Casa. In molti hanno criticato il comportamento dell’influencer, mentre Alex Belli ha spezzato una lancia a suo favore: “Quello che mi è dispiaciuto di ieri sera è la rabbia che si trasforma in compiacimento di dover mettere per forza alla gogna mediatica una persona che ha sbagliato”, ha detto parlando con Miriana e Katia.

Alex e Soleil hanno legato molto e negli ultimi giorni hanno ricordato un loro primo incontro avvenuto qualche anno fa: “Ci siamo parlati tre secondi… Sono veramente felice di averti avuto qua”, ha commentato Soleil. L’attore le ha detto che, una volta usciti dal programma, vorrebbe scattarle delle foto.

Soleil Sorge, chiarimento con Miriana Trevisan?

Dopo la puntata di venerdì sera, Soleil Sorge ha avuto modo di chiarirsi anche con Miriana Trevisan: le due donne non sono entrate subito in sintonia e nelle scorse settimane non sono mancate delle discussioni. “Io ho provato a conoscerti e mi hai detto che sono stata troppo gentile con te”, ha detto l’ex velina, spiegando di voler conoscere le persone attraverso le cose belle e positive. Anche se in confessionale sono emersi alcuni pensieri che Miriana ha fatto su Soleil, questo non vuole dire che lei sia falsa: spesso c’è bisogno di riflettere e conoscersi in modo più approfondito prima di esprimere un giudizio.

Soleil ha apprezzato molto il discorso di Miriana: “Non sono come mi descrivono”. Dentro la casa Soleil ha legato molto con Nicola Pisu e Davide Silvestri, ma questa sera uno dei due potrebbe lasciare la casa: “Facciamo un annuncio, dovete mandare a casa Samy”, ha scherzo l’influencer con i due amici.

