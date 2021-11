Soleil Sorge e Alex Belli intimi in piscina/ Video, il bagno diventa hot: e Delia?

Dopo un breve momento di lontananza, seguito all’ingresso nella Casa di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge si sono riavvicinati. L’occasione è stata una nuova festa fatta nella Casa del Grande Fratello Vip, alla fine della quale i due hanno avuto un momento molto intimo. Sul web sono diventate virali le immagini dei due in piscina da soli di notte. Alex tiene tra le braccia, a galla, Soleil, i due poi si avvicinano, si scambiano abbracci e baci sul collo. Lui, poi, gioca con le, spingendola e aggrappandosi a lei sott’acqua.

Immagini che rappresentano non due amici ma due persone tra le quali c’è una chiara chimica, che non è soltanto ‘artistica’. Immagini di cui Alfonso Signorini parlerà anche questa sera, nel corso della 21esima diretta del Grande Fratello, cercando di approfondire con i diretti interessati cosa si cela dietro queste effusioni.

Alex Belli e Soleil Sorge, nuove effusioni in piscina: come reagirà Delia Duran?

Le immagini di Alex Belli insieme a Soleil Sorge in piscina di certo non faranno piacere a Delia Duran che potrebbe avere una nuova reazione e, chissà, magari tornare nella Casa del Grande Fratello Vip, cosa che Alex spera non accada. Intanto Soleil si è detta stufa di finire al centro delle discussioni solo per questioni di gossip e flirt. La gieffina, in uno sfogo, ha infatti dichiarato: “Io sono anni che studio, che mi preparo, cerco di dare il meglio di me stessa. Puntualmente devo parlare della mia vita amorosa. Essere portata su fattori che non hanno nulla a che a che fare con la mia capacità professionale. C’è gente che si va a cercare la love story, il gossip, a me pesa.”

