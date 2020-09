Soleil Sorge e Andrea Iannone/ “Lui allibito, lei danneggiata”: a Pomeriggio 5…

Soleil Sorge e Andrea Iannone protagonisti dello spazio dedicato al gossip nella puntata dell’11 settembre di Pomeriggio 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, negli scorsi giorni, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi attaccando Andrea Iannone con cui era stata fotografata qualche giorno fa. Foto che avrebbero scatenato pesanti accuse nei confronti di Soleil Sorge che, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha assicurato che non starebbe mai con l’ex fidanzato dell’ex cognata. “Mi hanno attaccata per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine. Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis”, ha raccontato la Sorge.

ANDREA IANNONE E SOLEIL SORGE, SCONTRO DOPO LE FOTO

Le parole di Soleil Sorge hanno scatenato la dura reazione di Andrea Iannone che, su Instagram, si è lasciato andare ad un amaro sfogo. “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa“, ha sbottato Iannone. Poi ha aggiunto: “Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio”. Parole durissime quelle di Iannone che ha preso le distanze dal gossip. Sulla storia tra Iannone e Soleil, dunque, a Pomeriggio 5, saranno svelati nuovi dettagli?



