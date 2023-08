Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati/ “È stata una forte delusione, non è un buon momento per me”

Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati: l’annuncio dell’ex gieffina

Soleil Sorge è tornata single. L’ex gieffina, influencer e volto televisivo ha annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000 che la storia d’amore con Carlo Domingo è finita. Un amore che risale ai tempi della sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, e che lei ha sempre voluto proteggere, tanto da non rivelare mai dettagli sull’identità del fidanzato o sulla loro relazione.

Eppure, ai microfoni di Novella, oggi Soleil conferma che la storia con Carlo è chiusa: “Non è un buon momento per me, l’ultima storia è stata una forte delusione”. Poche parole ma decisive quelle dell’influencer, che ora è determinata a concentrarsi solo sul lavoro e la sua carriera televisiva.

Soleil Sorge pronta a dedicarsi alla carriera dopo la rottura con Carlo Domingo: il nuovo progetto

“Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me. – ha infatti ammesso Soleil nel corso dell’intervista – Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”. Archiviato l’amore, almeno per ora, Soleil è pronta a dedicarsi anima e corpo alla prossima avventura televisiva. Da Mediaset quest’anno passa infatti alla Rai: l’ex gieffina si prepara a debuttare su Rai2 alla conduzione di Felicità 2023, uno spazio quotidiano insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini. Un’avventura importante, che potrebbe dare una volta definitiva alla sua carriera televisiva.

