Soleil Sorge, è crisi con Alex Belli/ “Mi sminuisce di continuo, mi ha infastidita perché…”

Aria di crisi tra Soleil Sorge e Alex Belli. L’amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello VIP è cominciata a scricchiolare dal momento in cui Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha fatto irruzione nella casa per marchiare il territorio. Dopo la lite con la showgirl, Soleil ed Alex si sono allontanati e a pochi giorni di distanza dal faccia a faccia Sorge-Duran, si sono aggiunti ulteriori attriti tra i due.

La concorrente, ad esempio, ritiene di sentirsi ingiustamente sminuita da Alex, da quando anche lui ha avuto modo di confrontarsi con la moglie. “È un bravissimo ragazzo, lo adoro. Non è che lo critico anzi, è una persona che mi piace tantissimo ma non è per niente il mio tipo di uomo”, ha ribadito un’amareggiata Soleil.

Soleil Sorge delusa da Alex Belli: “non mi è piaciuta una cosa”

Soleil Sorge ritiene che Alex Belli sia cambiato parecchio dopo l’irruzione di sua moglie Delia nella casa. Ciò che l’ha profondamente delusa, però, è il comportamento dell’attore, ora decisamente più freddo e distaccato nei suoi confronti. Ma non solo: “..ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie. Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così’. Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c’è interesse”, ha raccontato una Soleil Sorge perplessa e affranta.

