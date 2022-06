Soleil Sorge è fidanzata?/ Silenzio su Carlo Domingo e il gossip su Edoardo Tavassi

Soleil Sorge è fidanzata?

Soleil Sorge arriva all’Isola dei Famosi da single? Il mistero si infittisce sul presunto fidanzato dell’ex gieffina che, in merito, continua ad essere molto riservata. D’altronde, al momento, anche sui social Soleil non si è mai mostrata in compagnia di colui che per il gossip è il suo fidanzato: Carlo Domingo. Le poche dichiarazioni di Soleil su di lui sono sempre state poco chiare, in forse, come se ci fosse sempre qualcosa da chiarire.

Eppure le ultime indiscrezioni parlano di avvistamenti di Soleil con Carlo; gossip che però si scontra con quanto dichiarato di recente da Soleil in un’intervista doppia fatta con l’amica Sophie Codegoni, durante la quale ha ammesso di non fare l’amore ormai da molto tempo. La domanda, dunque, nasce spontanea: qual è la verità sulla relazione con Carlo?

Ora che è sbarcata all’Isola dei Famosi, c’è però un altro gossip che aleggia: Edoardo Tavassi sarebbe pazzo di lei. Stando, infatti, a quanto rivelato dalla sorella Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5, il fratello è da sempre innamorato della Sorge, cosa poi ribadita anche in diretta all’Isola: “Lui ha sempre detto che la donna della sua vita è Soleil.” E infatti, quando se la ritrova di fronte in Honduras, la faccia è tanto sorpresa quanto estasiata. Potrebbe essere proprio durante questa breve avventura all’Isola che Soleil deciderà di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

