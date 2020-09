Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi beccati insieme/ Un altro ex di Belen Rodriguez..

Dimenticate la possibile liason e la discussione (via social e tv) tra Soleil Sorge e Andrea Iannone, adesso il settimanale Chi ha immortalato l’ex corteggiatrice di Uomini e donne al fianco di un altro uomo che, guarda caso, è stato avvistato già attaccato alle labbra di Belen Rodriguez nei mesi scorsi. Cambiano i nomi, i tempi e le modalità ma sembra proprio che la bella Soleil Sorge non possa liberarsi dell’ombra del clan Rodriguez e se un tempo il suo nome veniva fatto insieme a quello del fidanzato Jeremias Rodriguez, adesso viene fatto insieme a quelli che, in qualche modo, sono stati legati all’ex cognata Belen Rodriguez. Nei giorni scorsi Soleil ci ha tenuto a precisare che tra lei e Andrea Iannone non è mai successo niente perché non è nel suo stile mettere le mani sugli ex delle sue ex cognata, ma cosa risponderà adesso ai paparazzi che l’hanno immortalata al fianco di Gianmaria Antinolfi?

SOLEIL SORGE SI CONSOLA CON GIANMARIA ANTINOLFI?

Il bell’imprenditore era stato paparazzato insieme a Belen Rodriguez in passato (con tanto di bacio finito in copertina) ma poi tutto era stato liquidato come qualcosa di poco conto, addirittura un bacio rubato per businessi da Antinolfi alla showgirl (secondo Maurizio Sorge), e adesso? Il motivo potrebbe essere lo stesso visto che l’imprenditore si è avvicinato alla ragazza del momento ma se così non fosse? Le foto li mostrano insieme sorridenti, abbracciati e coccolosi all’esterno di un locale ma in molti sono convinti che i due lo abbiano fatto solo per essere immortalati e finire sui giornali. Sarà vero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA