Soleil Sorge/ “Non c’è niente con Andrea Iannone, ecco cosa è successo…”

Soleil Sorge è ospite dello studio di Domenica Live oggi, 13 settembre 2020, da Barbara D’Urso per parlare della polemica sorta per un’eventuale relazione con Andrea Iannone. La ragazza ha spiegato: “Ci siamo incontrati in Sardegna e sapevamo che ci avevano paparazzato, ma credevo fosse talmente ovvio che non potevamo stare insieme è l’ex di Belen Rodriguez che è la sorella di un mio ex fidanzato. È stato anche carino quando mi ha riportato a casa dopo il volo fatto insieme”. Aggiunge anche ulteriori situazioni visto quanto capitato: “Non mi piace, non è il mio tipo e lui lo sa. Ci ha provato? No, però mi ha chiamato alle cinque del mattino. però forse queste sono cose che dovrebbe dire lui”.

Soleil Sorge, cosa c’è stato con Andrea Iannone: amore per la tv?

Soleil Sorge svela che non c’è stato nulla con Andrea Iannone, ma che per lei l’amore non è un racconto per la televisione. La ragazza torna a raccontare alcune storie che arrivano dal suo passato: “Avete visto le mie storie passate come con Luca Onestini, che è nata in televisione, e Marco Cartasegna avrei potuto cavalcare l’onda. Anche con i Rodriguez avrei potuto sventolare di stare a casa loro. Per caso sono capitati tre ragazzi nel mondo dello spettacolo, ma ho capito che non va bene così e non è l’ideale perché crea tutto questo. Quest’estate avevo avuto un altro gossip con Alessandro Allevato, l’ex di Ivana Mrazova un giro che Beautiful scansati”. La ragazza ha cercato di essere tranquilla, evitando polemiche.



