Soleil Sorge e Jeremias/”Le parole non bastano” e l’ingresso nella famiglia Rodriguez

Mentre il pubblico abituato a vedere la coppia sulle spiagge dell’Isola dei Famosi scommetteva su una imminente rottura, una volta concluso il reality, Soleil Sorge e Jeremias hanno invece scommesso sulla loro storia d’amore. Così, a distanza di mesi, si trovano a fare sul serio e a fianco delle rispettive famiglie. Da molti giorni, infatti, Soleil e Jeremias si trovano entrambi a Ibiza, dove non manca nessuno della famiglia Rodriguez. Una vacanza tra luoghi da sogno, spiagge incontaminate, famiglia e dediche d’amore. Su Instagram, Soleil ha infatti pubblicato una foto che la ritrae tra le braccia del suo amato Jeremias. “Le parole non sono sufficienti” scrive la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente dell’Isola dei Famosi. Le sorella di Jeremias sostengono e difendono Soleil dalle voci di corridoio e si divertono con lei, mentre vivono la loro quotidianità in vacanza. Pochi giorni fa, aveva pubblicato un video nel quale si divertiva a cucinare insieme a Cecilia.

Soleil e Jeremias in vacanza: la famiglia Rodriguez al completo

Non manca proprio nessuno. Belen Rodriguez e Stefano De Martino vivono i momenti di pausa dal lavoro al fianco del piccolo Santiago. I nonni invece viziano il piccolo di casa. Cecilia, invece, è accompagnata dal suo amato Ignazio Moser. Anche loro, come Soleil e Jeremias, si sono conosciuti quando erano concorrenti dello stesso reality: sotto gli occhi indiscreti del Grande Fratello, è nata la loro storia d’amore, mentre Cecilia ha lasciato l’ex fidanzato Francesco Monte. Insomma, sembra andare proprio tutto a gonfie vele tra Soleil e Jeremias, tanto che lui l’ha fatta entrare nella sua famiglia, che l’ha accolta piacevolmente. Per un ragazzo così attaccato alla sua famiglia ed in particolare alle sue sorelle, come si è potuto notare dalle diverse dichiarazioni e dalle diversi situazioni che lo hanno visto come protagonista nel reality, deve trattarsi sicuramente di un passo importante. Il che fa pensare ad una storia veramente seria.

