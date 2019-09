Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono lasciati?/ Il video che svela la verità!

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono in crisi? È la domanda che molti si sono posti negli ultimi giorni di fronte alla lontananza dei due. Le stories della bella Soleil in Sardegna non hanno infatti visto protagonista anche il suo fidanzato, cosa che ha fatto insospettire non molto i follower della coppia, che si sono così convinti che tra i due fosse finita. I chiarimenti arrivano però oggi. È Soleil, a modo suo, a rompere il silenzio su Instagram con un video che svela come stanno realmente le cose con Jeremias. Dopo mesi di assenza ecco infatti ricomparire al suo fianco proprio lui: il fratello di Belen. I due sono stessi sul letto, fianco a fianco, e lui la abbraccia con amore. Gesto che, dunque, conferma che la storia continua a gonfie vele.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non si sono lasciati e, a quanto pare, non sono neppure in crisi. La storia d’amore, nata all’Isola dei Famosi, procede a gonfie vele e le immagini postate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rassicurano tutti quei fan che avevano temuto il peggio. Poche immagini, dunque, e niente più. I due preferiscono mettere a tacere in questo modo le voci della loro rottura, senza aggiungere altro oltre alle brevi immagini che li ritrovano insieme e più innamorati che mai. D’altronde, l’ultimo scatto postato da Jeremias che lo vede accanto a Soleil risale all’11 agosto. Da allora il silenzio che viene ufficialmente rotto oggi con le immagini pubblicate dalla Sorge sul suo profilo Instagram.

