Soleil Sorge e Luca Onestini scontri a Back to School/ “Si sono stuzzicati da subito”

Soleil Sorge e Luca Onestini nel cast di Back to School

Soleil Sorge è stata tra le protagonista della scorsa stagione televisiva. L’influencer italo-americana ha partecipato a tutti i reality show Mediaset con tre ruoli diversi: concorrente al Grande Fratello Vip 7, opinionista a La Pupa e il Secchione Show e guest star a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo l’estate Soleil è pronta a tornare in tv: a settembre sarà nel cast della seconda edizione di Back To School. Al timone del programma non ci sarà più Nicola Savino – passato a Tv8 – ma Federica Panicucci. Neel cast degli alunni ci sarà anche Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil Sorge. Secondo quanto riportato da ThePipol i due ex fidanzati “fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi”. Nel cast di Back to school ci saranno anche le ex gieffine Valeria Marini, Cecilia Capriotti e Raffaella Fico.

Soleil Sorge e Luca Onestini hanno già avuto modo di rivedersi durante una puntata de La Pupa e il Secchione Show, in cui l’ex tronista era sceso in campo per difendere il fratello Gianmarco, tra i protagonisti del reality condotto da Barbara D’Urso. “Difendo le emozioni sempre. Poi è così brutto cercare di cambiare la realtà delle cose per attaccare qualcuno. Questo per me non è opinare ma essere RANCOROSI. Gianmarco siamo tutti con te”, aveva twittato Onestini dopo che la sua ex fidanzata aveva bacchettato il fratello Gianmarco per una lite con Chiofalo. Poco prima dell’inizio de La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge aveva parlato del suo rapporto con Luca, iniziato a Uomini e Donne e durato cinque mesi: “Non ci sono rapporti, diciamo che lo definisco appena un conoscente. Davvero, in pratica quasi non mi ricordo più di lui, per me è indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti. Non siamo rimasti in contatto. Poi è passato così tanto tempo, non ho nessun rancore verso di lui. Davvero non ce l’ho con Luca”.

