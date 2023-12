Soleil Sorge é pazza dell’ex Amici, LDA/ Spunta il messaggio inaspettato

Soleil Sorge menziona LDA: il post dell’ex Grande fratello vip sull’ex Amici 21 non passa inosservato

Dopo aver conquistato gli appassionati spettatori di Ciao Darwin 2023, Soleil Sorge torna a sorprendere il popolo nel web, palesandosi come una fan di LDA. Ebbene sí, la bionda influencer italo-americana ed ex protagonista ai format Grande fratello vip, L’isola dei famosi e Uomini e donne, nelle ore dell’Avvento del Santo Natale 2023, più precisamente in data 16 dicembre 2023, si riattiva via Instagram stories menzionando l’ex concorrente ad Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA.

“About Last night”, ossia “la scorsa notte”, scrive una inedita Soleil Sorge intimista poco prima di taggare LDA, a corredo di un post che immortala l’ex Amici 21 mentre si esibisce al chiaro di luna sul palco. Il frame sembra ritrarre il cantautore pop nel mezzo di uno show serale made in Napoli, nei giorni di dicembre segnati al contempo dalla venuta nel napoletano di Soleil Sorge. La bionda modella, attrice e influencer, oltre ad essere protagonista indiscussa nella TV made in Italy, reduce dalla partecipazione a grande richiesta dell’occhio pubblico alla puntata della sfida Lavoratori vs Influencer di Ciao Darwin 2023, si direbbe così anche un’appassionata della musica italiana di risonanza internazionale a prima firma di LDA nonché una supporter del giovane. Il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, a inizio dicembre 2023, ha rilasciato il nuovo singolo dal titolo Promesse, diventata parte integrante della soundtrack di Di4ri-2 -la seconda stagione della famosa serie in streaming su Netflix.

Il nuovo lavoro di LDA

“Promesse è dedicato a tutti i ragazzi a cui non viene data la possibilità di sognare -presenta il nuovo lavoro musicale, il figlio d’arte e preannunciato grande assente a Sanremo 2024, a mezzo media-, a chi ha avuto meno rispetto agli altri. E’ nata da un momento di riflessione che poi ho trasformato in musica come è accaduto per gli altri brani […] Tutti i giorni si fanno promesse che per dimenticanza o superficialità poi non trovano attuazione”. Nel nuovo intervento rivelatorio, il “Justin Bieber italiano” fa inoltre sapere: “Mi sono ripromesso di smettere di fumare ma ancora non ci sono riuscito. E poi c’è un’altra promessa che invece sto mantenendo. Mi sono sempre detto che nonostante il successo sarei rimasto con i piedi a terra. Sono consapevole che non si può piacere a tutti ovviamente”.

