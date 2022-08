Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?/ Si evitano al Twiga, scoppia il caso!

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni in astio?

C’è grande attesa per il preannunciato debutto ad Avanti un altro previsto per Sophie Codegoni, che come anticipato da Chi magazine coprirà il ruolo di neo Bonas al rinnovato format condotto da Paolo Bonolis. Nel frattempo non si arresta a placare il chiacchiericcio che vedrebbe Sophie ai ferri corti con l’ex coinquilina nella Casa, Soleil Sorge, per averle sottratto il posto ad Avanti un altro, un gossip che l’italo-americana ha smentito dichiarando di non aver sostenuto alcun provino per il noto ruolo al format, a differenza della Codegoni, che in occasione delle selezioni ha letteralmente stregato la consorte di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, la quale ha coperto il ruolo di provinatrice ai casting per Avanti un altro. E intanto, però, il gossip sulle presunte nemiche si infiamma, dal momento che dalle ultime Instagram stories delle due ex Grande Fratello vip 6 trapela un curioso particolare, a possibile conferma che le due non siano in rapporti idilliaci, dopo il Grande Fratello vip.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni distanti: il curioso particolare social

Le due ex gieffine hanno presenziato ad un evento tenutosi al Twiga Beach Club di Forte dei Marmi, dove si sono esibiti The Kolors, in una performance tenuta live per gli spettatori accorsi al locale. Eppure nonostante fossero nello stesso locale le due bionde influencer non si sono incontrate, o meglio così si direbbe dai loro ultimi post condivisi via social che non le immortala insieme. Che questo particolare social sia la conferma che tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni non vi sia un buon rapporto e che invece al suo posto ci sia acredine?

Si attendono le rispettive risposte da parte delle dirette interessate, a grande richiesta dei fan delle ex Grande Fratello vip 6, che farebbero passi falsi per avere la conferma che siano in buono rapporti tra loro.

