Soleil Sorge e Vera Gemma rientrano in Italia dall’Isola?/ “Fermate all’andata…”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma lasciano l’Honduras

In molti, tra gli utenti del web si chiedono cosa ne sia stato in queste ore di Soleil Sorge e Vera Gemma, che alla quartultima diretta de L’isola dei famosi 2022 sono tornate a prendere parte al gioco honduregno, coprendo il ruolo inedito di special-guest. E a fornire la verità dei fatti ci hanno pensato le dirette interessate tramite una serie di post pubblicati tra le Instagram stories di Soleil Sorge, nelle ultime ore. Le due isolane storiche, rispettivamente naufraghe nel 2019 e nel 2021, sono ufficialmente uscite di scena da L’isola dei famosi 2022, dal momento che – come rende noto il profilo Instagram di Soleil – “le piratesse” sono partite dall’Honduras e il loro viaggio per il rientro in Italia si è rivelato tuttavia lungo e difficile.

“Sempre più stanche deturpate dalle zanzare, in condizioni estetiche molto critiche, le vostre piratesse sono riuscite a superare la prova che le ha fermate all’andata: il volo dal Messico”, dichiara Vera Gemma in un primo video postato tra le stories rivelatrici, e a farle eco è Soleil Sorge-. Dopo 34 ore di viaggio percepiti 47 anni, si trovano di fronte all’ultima prova per arrivare in Italia. Riusciranno a tornare a casa prima di morire di vecchiaia?”.

Soleil Sorge e Vera Gemma rientrano in Italia

Ma dopo almeno 34 ore di viaggio, è arrivata la svolta: così come ha mostrato tra le nuove Instagram stories Soleil Sorge quest’ultima insieme a Vera Gemma sono riuscite ad atterrare a Roma, mettendo quindi piede in Italia, e non si esclude che le “piratesse”possano tornare a figurare a L’isola dei famosi 2022 nel ruolo di ospiti in studio. Qui, ad attendere Soleil Sorge potrebbe esserci Delia Duran, la promessa sposa di Alex Belli, per l’ennesimo confronto tra “amazzoni da tv”.

Nella Casa del Grande fratello vip, Soleil si è scontrata più volte con Delia Duran, per via del triangolo amoroso condiviso con Alex Belli, nel gioco dei vipponi. Non ci resta, intanto, che continuare a seguire L’isola dei famosi 2022, per scoprire cosa accadrà.

