Soleil Sorge, ex fidanzati e flirt/ Da Luca Onestini a Jeremias Rodriguez

La storia tra Soleil Sorge e Luca Onestini

Soleil Sorge è opinionista del programma “La Pupa e il Secchione“. Nella sua vita privata l’influencer ha avuto diverse storie d’amore. In molti ricorderanno Luca Onestini, anche lui ex gieffino. La loro storia d’amore è partita da Uomini e Donne, quando lui era il tronista e lei era la corteggiatrice. Tra i due è nata subito un’alchimia particolare, tanto che Luca Onestini alla fine del percorso ha deciso di scegliere la bionda italo-americana. Una storia d’amore durata solo pochissimi mesi e terminata in diretta televisiva, proprio durante la seconda edizione del Gf Vip. Soleil Stasi decise di scrivere una lunga lettera al fidanzato in cui gli comunicava la fine della relazione, dopo che era stata paparazzata insieme a Marco Cartasegna, anche lui ex tronista.

Jeremias Rodriguez e le presentazioni con i genitori

Mente Luca Onestini ha iniziato una relazione con Ivana Mrazova, Soleil Stasi, dopo aver terminato la storia con Marco Cartasegna, ha iniziato una frequentazione con Jeremias Rodriguez, conosciuto durante L’Isola dei Famosi, noto per essere il fratello di Belen. Una volta finito il reality, la coppia ha continuato a frequentarsi e addirittura presentandosi alle rispettive famiglie. Tuttavia, gli stili di vita completamente diversi hanno minato l’equilibrio della coppia e la storia è finita. Si è anche parlato di un presunto flirt con Andrea Iannone nell’estate del 2020. Una notizia curiosa dal momento che tra gli ex entrambi hanno un Rodriguez. Tuttavia, non si è mai saputo se tra i due ci sia stato del tenero o meno, ma sono stati paparazzati insieme in Sardegna tra cene e sguardi complici. Infine ecco Gianmaria Antinolfi e Alex Belli, storie a ridosso del reality GF VIP.

