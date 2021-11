Soleil Sorge/ Fa battere il cuore di Alex Belli: faccia a faccia con Delia Duran?

Soleil Sorge: pronta ad affrontare Delia Duran?

Soleil Sorge continua a far discutere dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-americana, senza dubbio uno dei concorrenti più forti dentro il reality, ha instaurato un forte e intenso rapporto con Alex Belli. Dopo un momento di raffreddamento tra i due, causato dagli interventi di Delia Duran (moglie dell’attore di Centovetrine), la “chimica artistica” è tornata.

Nelle ultime ore il loro riavvicinamento sta facendo molto discutere sul web: dopo un bacio arrivato grazie all’intervento di Katia Ricciarelli, Alex e Soleil sono stati protagonisti di un massaggio in perfetto stile “50 sfumature”. Stasera, dopo aver fatto la quarantena, Delia Duran entrerà nella casa del Gf Vip per affrontare il marito, ma sicuramente ne avrà anche per la “gatta morta” Soleil.

Soleil Sorge e Alex Belli: “Ti voglio tanto bene”

Durante i festeggiamenti per il giorno del Ringraziamento i Vip hanno scritto alcuni bigliettini per ringraziare gli altri inquilini della casa, ovviamente Alex Belli ha dedicato il suo messaggio a Soleil Sorge e Davide Silvestri: “A Soleil per il sole che fa sorgere sulla mitica stanza del sole. A Davide, per la mitica energia creativa che mette in ogni cosa”. Dopo la serata l’influencer ha voluto ringraziare l’amico per le belle parole: “Ho amato il tuo ringraziamento. Lo sai che sei una delle cose per cui sono grata qui dentro” ha confessato la Sorge abbracciando Alex Belli. “Anche io, ti voglio tanto bene. Ti voglio sempre vedere splendere. Ok?”, ha risposto l’attore. Poi ha aggiunto: “Farò di tutto per renderti felice. Senti il mio cuoricino quanto ti vuole bene?!“.

