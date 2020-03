Soleil Sorge fugge da quarantena: ai Caraibi con l’amico/ “Coronavirus non è peste”

Soleil Sorge, volto noto della televisione a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Pechino Express, sta facendo parlare di se in queste ultime ore. Come sottolineato dai colleghi di Bitchyf.it, la stessa avrebbe lasciato la quarantena per volare ai Caraibi. Stando a quanto emerso, la ragazza sarebbe “scappata” insieme ad un altro noto influencer (tale Iconize), prendendo appunto un volo per le calde isole. Per correttezza di informazione, va detto che la sua non è stata una vera e propria fuga, in quanto Soleil aveva pianificato questa vacanza già da tempo, fatto sta che il suo gesto non è passato inosservato ed ha fatto un gran parlare sui social e sul web. Dopo i molteplici attacchi dei soliti hater o leoni da tastiera, alla fine la stessa Soleil è uscita allo scoperto, spiegando: “La situazione so bene che è molto grave – le sue parole attraverso la propria pagina Instagram – ma questo panico sociale in cui andiamo a svuotare supermercati e ci rinchiudiamo in casa come fosse la peste è ingiustificato…”.

SOLEIL SORGE FUGGE DALLA QUARANTENA: “DI ALLARMISMO CE NE E’ GIA’ ABBASTANZA”

E ancora: “Di allarmismo comunque ce n’è già abbastanza al Mondo…Ci hanno fatto partire tranquillamente…Quando siamo arrivati qua ci hanno fatto i dovuti controlli…E ci hanno lasciato andare…”. In seguito Soleil ha deciso di fare un passo indietro, dopo essere venuta a conoscenza dell’ultimo decreto del presidente del consiglio che “chiudeva” di fatto la Lombardia (più altre 14 province), facendola diventare una zona rossa: “Sono venuta a conoscenza della nuova delibera sulla Lombardia solo una volta che sono arrivata ai Caraibi – afferma – e sono davvero mortificata perchè non abbiamo un metodo per curare persone che possono essere afflitte da una pandemia. Il virus è mortale e colpisce – nel due terzi dei casi – persone fra gli 80 e i 90 anni”. Una spiegazione che però pare non abbia convinto in pieno i più scettici: vedremo nelle prossime ore se gli attacchi proseguiranno o meno.

