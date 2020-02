Mamma e figlia Soleil Sorge e Wendy Kay/ Coppia rivelazione (Pechino Express)

Mamma e figlia, ovvero Soleil Sorge e Wendy Kay, rappresentano una delle coppie rivelazione della seconda puntata di “Pechino Express”. Oltre al legame d’amicizia stretto con i Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, le due donne hanno dimostrato di possedere grande sagacia tattica e ottime qualità atletiche, nonostante lo spavento per un piccolo malore occorso a Wendy. Procediamo con ordine: dopo aver individuato sui banchi del Morning Market gli otto cartelli di divieto e aver compreso quasi subito quali, tra questi fossero veri e quali fossero falsi, con qualche piccola imprecisione, il duo è partito alla volta della seconda tappa, condividendo la macchina con i due gladiatori. Le loro strade si separano e Soleil e Wendy arrivano con lentezza a Chaiya. Superano tuttavia con estrema facilità la prova delle uova, recuperano le dieci banane richieste a tutti i concorrenti da Costantino Della Gherardesca e cominciano la faticosa e interminabile ascesa in direzione del tempio. Qui, probabilmente per la fatica e i numerosi gradini da salire, la madre di Soleil accusa difficoltà respiratorie e viene soccorsa dalla produzione. Dopo essersi ripresa, tra le lacrime di Soleil, le due si vanno a riposare in albergo.

MAMMA E FIGLIA SOLEIL SORGE E WENDY KAY: CRITICANO LE TOP

Mamma e figlia ripartono l’indomani, stringendo amicizie con la popolazione del luogo e cimentandosi nella preparazione di cinquanta pesci secondo la tradizione del luogo. Riescono a finire in breve e passano alla fase successiva. Intanto Soleil, già su una macchina, incontra i due Guaglioni e, con poca raffinatezza, a dirla tutta, li sbeffeggia perché non hanno ancora trovato un passaggio in auto. Mentre sono in viaggio, Soleil e Wendy ricevono una chiamata da Costantino, che dice loro di fermarsi e trovare un alloggio. Stavolta la fortuna di Soleil è davvero grandiosa, visto che in circa due minuti trova un appartamento ove trascorrere la nottata. Il giorno seguente, Soleil schernisce ancora i Guaglioni, in ritardo rispetto a loro, minacciandoli di giocare contro di loro, proprio come avvenuto nella prima puntata. Da sottolineare, poi, la commozione provata da Soleil quando si è resa conto di quanto la sua esperienza nel programma sia importante, poiché non ha mai avuto la possibilità di viaggiare così nella sua vita. In chiusura, mamma e figlia criticano la scelta di strategia delle Top, che, secondo loro, non fanno altro che seguire le due Collegiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA