Soleil Sorge, gli ex fidanzati Luca Onestini e Jeriamias Rodriguez/ Un nuovo fidanzato al GF Vip?

Chi sono stati gli ex fidanzati celebri di Soleil Sorge?

Luca Onestini è sicuramente l’ex più celebre di Soleil Sorge e non tanto per via della sua vita lavorativa o della sua posizione nel mondo dello spettacolo, quanto perché la loro storia è nata e si è sviluppata all’interno di un programma come quello di Uomini e donne. Lui all’epoca era un tronista e lei una delle corteggiatrici più discusse del programma. Il risultato? Alla fine lui fece la scelta di portarla a casa tra mille polemiche da parte dei fan ma convinto di aver scelto il meglio per lui.

Soleil Sorge/ "Non cerco l'amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma..."

Non è passato molto tempo, però, prima dell’annuncio dell’addio con tanto di recriminazioni, polemiche e scontri social che continuano ancora oggi, nonostante siano passati degli anni, a suon di frecciatine. A creare scompiglio all’epoca fu l’altro tronista collega di Luca, Marco Cartasegna, che non ha mai nascosto il suo interesse per la bella corteggiatrice. I due poco dopo sono apparsi insieme e così tutti si scagliarono contro la corteggiatrice accusandola di tradimento (con tanto di rivelazione di Gianmarco Onestini al fratello Luca al Grande Fratello Vip).

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6/ L'ex Uomini e Donne colpo di Signorini

Soleil Sorge, la relazione con Jeremias Rodriguez e l’addio

Altra storia quella con Jeremias Rodriguez. Il loro amore è nato sotto le palme dell’Isola dei Famosi e in pochi avevano creduto al loro sentimento convinti che si trattasse solo di voglia di visibilità. Le cose sono cambiate quando i due, tornati in Italia, si sono frequentati a lungo e anche alla presenza delle loro famiglie fino a quando, anche in questo caso, tutto è finito. Lei stessa all’epoca spiegò: “Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’”. Il resto lo scopriremo nella casa?

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge "Influencer mentono e vanno in giro"/ Panicucci: "Noi siamo reclusi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA