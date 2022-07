Soleil Sorge, il party è un caso/ Alex Belli tra gli assenti: “Io ho la mia vita e..”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge replica ai mancati invitati vip alla sua festa

Dopo aver dato vita al triangolo con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per dei mancati invitti al suo party di compleanno, tra gli ex coinquilini vip nella Casa più spiata d’Italia. Diversi tra i grandi assenti al party di compleanno vip hanno intanto rilasciato alcune dichiarazioni rispetto al mancato invito da parte di Soleil Sorge, in una serie di interventi pubblici. Tra questi, Gianluca Costantino, che stando a quanto ripreso da Novella 2000 avrebbe reagito piuttosto spiazzato al mancato invito al party di Soleil: “Come mai non ero presente al compleanno di Soleil? La cosa è contorta, molto strana. Alessandro Basciano, tramite un gruppo Whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 Luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 Luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io. Arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la Domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno. Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no. Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito”.

Soleil Sorge replica ai gossip sul compleanno: "Siete seri?"/ Stoccata a Gianluca Costantino, Alex Belli e…

E non si è fatta di certo attendere la verità di Soleil Sorge rispetto ai gossip sull’invitation-gate che ora la vede protagonista, come una sorta di caccia al motivo dei mancati inviti rivolti agli ex Gf vip 6 per il suo compleanno. Su Instagram, dal suo canto Soleil ha riportato testualmente, in replica ai chiacchiericci: “Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima”. Ma non è tutto.

Patrizia Pellegrino dopo il Gf vip/ "Soleil Sorge non mi ha invitata, sogno..."

Alex Belli, tra i grandi assenti al party post-Gf vip

Perché tra gli altri mancati invitati al tanto chiacchierato party, si è espresso anche Alex Belli, ex fiamma di Soleil, che ora farebbe coppia con il fidanzato top secret Carlo Domingo: “Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diversi. Se le ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita”. E Miriana Trevisan ha dichiarato: “Se sono stata invitata? Ovviamente no. Ma la mia è anche una risposta ovvia, credo. No? Anzi, a dire la verità non sapevo nemmeno fosse il compleanno di Soleil. Se le ho fatto gli auguri? No, ma glieli faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo”. Infine l’altra mancata invitata al party, Patrizia Pellegrino, ha rilasciato: “Purtroppo non ci sono rapporti, di nessun tipo. Soleil è molto intelligente e conosce molto bene il mezzo televisivo, ma l’ho frequentata solo durante il reality. Fuori, mai. Assolutamente no, non sono stata invitata! Non ho mai ricevuto nessun invito. Se mi avesse invitata ci sarei andata, certo, perché no? Magari avrei avuto modo di approfondire l’amicizia”.

LEGGI ANCHE:

GIANLUCA COSTANTINO E LA FESTA DI SOLEIL/ Caso chiuso, ecco cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA