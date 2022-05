Soleil Sorge, imprevisto all’aeroporto prima de L’isola/ “Oggi per colpa…”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge sbarca a L’isola dei famosi 2022: le anticipazioni tv

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco condotto al Grande fratello vip 6, dove per molti ha coperto il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran -che lei si è scrollata di dosso chiudendo ogni rapporto con l’attore, anche amichevole, e ora Soleil Sorge torna a far parlare di sé. Il motivo? E’ anticipata dagli ultimi spoiler TV lanciati da Fanpage come una delle imminenti new-entries nel gioco de L’isola dei famosi 2022, dove aver preso parte al reality nel 2019. Il ruolo previsto nel gioco honduregno per lei è quello di naufraga ospite e la durata di permanenza in Honduras stabilita per lei sarebbe quella di uno sbarco per una settimana di lotta alla sopravvivenza. In occasione del suo soggiorno honduregno potrebbe sfoggiare le sue curve perfette nei bikini che lei stessa ha realizzato per la collezione moda-mare State of Soleil, un progetto post-Grande fratello vip 6 che sta consacrandola come designer e stilista di successo. Con ogni probabilità Soleil Sorge esordirà per la seconda volta a L’isola dei famosi, nella puntata del 30 maggio 2022.

Soleil Sorge e Vera Gemma naufraghe all'Isola dei Famosi 2022/ "Sono già partite"

Tuttavia, in occasione del suo arrivo in aeroporto, in partenza per l’Honduras, è accaduto per lei un imprevisto.

L’imprevisto prima dello sbarco in Honduras

La diretta interessata, a quanto pare, parla del curioso accadimento in un intervento registrato tra le Instagram stories, dove tagga l’amica ed coinquilina al Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni: “E comunque sono parte anche io del ‘non ti riconoscono sulla foto del ‘passaporto’, quindi Sophie non sentirti più sola! Oggi per colpa delle mie treccine è successo anche a me“. Il riferimento della menzione di Soleil Sorge è al recente episodio che ha visto Sophie non essere riconosciuta al check-in in aeroporto rispetto all’immagine della fototessera presenta nella carta d’identità, per via dei numerosi interventi estetici a cui lei si è sottoposta negli anni, per migliore l’aspetto fisico. Insieme a Soleil Sorge, stando alle ultime anticipazioni TV, insieme a Soleil sarebbe in procinto di sbarcare in Honduras anche Vera Gemma.

Soleil Sorge fidanzata dopo il Gf vip?/ Avvistata con il suo "Superman"

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni favorita dagli autori del Gf Vip?/ Maria Monsé:"Doveva finire come Clizia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA