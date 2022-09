Soleil Sorge regina TV con nuovi ruoli dopo Alex Belli /Il segreto? “Merito di…”

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge diventa madrina al Campionato Europeo di trotto all’Ippodromo di Cesena

Ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori intrattenendoli con il triangolo condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6 -dove, poco prima dell’eliminazione dal gioco, ha chiuso il poliamore scegliendo di ripartire da zero come donna libera e ambiziosa- e ora Soleil Sorge non smette di mettere a segno successi, come la conquista del titolo di madrina all’88esima edizione del Campionato Europeo di trotto, tenutasi all’Ippodromo di Cesena e promossa da Orogel, dove lei ha presenziato insieme al conduttore del GF vip Alfonso Signorini e l’ex GF vip 5 Pierpaolo Pretelli.

A breve , in concomitanza con la messa in onda del Grande Fratello vip 7 in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5, Soleil Sorge insieme a Pierpaolo Pretelli debutteranno nel ruolo di conduttori al web format parallelo del reality dei vip, il GF VIP PARTY. Ma non é il solo impegno futuro previsto all’orizzonte per l’italo americana, che dopo il GF vip 6 si é aggiudicata il ruolo di giudice a La pupa e il secchione di Barbara D’Urso e quello di naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022. Come anticipato dai beninformati in rete, Soleil Sorge é prevista nel cast dei concorrenti di Back To school 2, ovvero la seconda edizione del format sul “rientro tra i banchi di scuola” rimasto orfano della conduzione di Nicola Savino e che sarà condotto da Federica Panicucci. Insieme alla modella potrebbe confermarsi tra i partecipanti del rinnovato format anche l’ex storico di Soleil Sorge con cui lui avviava una lovestory al termine del trono condotto a Uomini e donne, l’ex tronista Luca Onestini. Ma non solo.

Soleil Sorge e i progetti futuri, dopo il triangolo al Grande Fratello vip con Alex Belli e Delia Duran

Sempre più spesso Soleil si é intrattenuta negli ultimi mesi in dolce compagnia dell’amica speciale e modella brasiliana Dayane Mello, con cui sarebbe stata a Venezia per la realizzazione di un format televisivo a breve in arrivo. E proprio in occasione del Campionato Europeo di trotto tenutosi all’Ippodromo di Cesena, la modella si é aperta sul fenomeno inarrestabile del suo successo, parlando non solo dei suoi “segreti” ma anche di cosa più la motiva verso i salti di qualità e il raggiungimento dei nuovi traguardi, ovvero il duro lavoro e sacrificio per la costruzione del proprio futuro: “Più che chiamarli pregi, questi li chiamerei semplicemente abilità che si creano dandosi da fare. La determinazione non è un pregio, è una cosa su cui si lavora, si lavora tutti i giorni. Ed è quello che io ho cercato dopo esser stata 6 mesi dentro una casa. Pur essendo stato impegnativo, non vedevo l’ora di tornare alla mia vita, lavorare, seguire le mie passioni, ed è quello che ho cercato di fare”.

Nell’intervento concesso all’evento ippico, poi, Soleil Sorge ha poi proseguito lanciando un monito generale che rimanda ad un insegnamento impartitole dalla madre Wendy Kay, a dispetto di Alex Belli che a mezzo stampa le contesta di sputare nel piatto in cui ha mangiato rinnegando la “trash TV” condivisa insieme seppur continuando a farla (l’attore allude ai format TV a cui Soleil ha preso parte dopo il GF vip, La pupa e il secchione e L’isola dei famosi): “Mia madre mi ha sempre detto “Bocca chiusa non mangia” – la risposta della modella– Se noi non siamo i primi a prendere in mano quelli che sono i nostri talenti, a credere in noi stessi, come possono altri credere in noi. E ad oggi abbiamo questi modi di poterlo fare, quindi facciamolo”. Dopo il GF vip, Soleil Sorge si é dedicata ad impegni di varia natura, non solo televisiva, basti pensare al ruolo di madrina raggiunto al Campionato ippico e la realizzazione del brand di beachwear State of Soleil, ma anche prima del reality aveva maturato altre esperienze professionali. Alludendo alla sua esperienza lavorativa intrapresa alla Roma da giornalista sportiva, poi conclusasi in passato, Soleil Sorge ha dichiarato sibillina: “A me piace pensare che in ogni piccola cosa ci siano queste soddisfazioni. Mi piace guardare ai traguardi, tanto quanto alle sconfitte, o ai difetti e ai pregi. Ogni esperienza ti dà soddisfazione secondo me“.

Ma cosa dichiara Soleil Sorge all’idea che lei possa rivelarsi il personaggio TV dell’anno 2022-2023 e nuova regina della TV made in Italy, visti i numerosi impegni che la vedono protagonista in questi mesi? “Nonostante siamo in Nord Italia, credo che la scaramanzia esista anche qui, ma soprattutto esiste dentro di me. Per cui non voglio svelare troppo. Però ci saranno, ci sono diversi progetti televisivi in cui approderò quest’anno. Spero di continuare a potervi far divertire, intrattenervi. Io cerco di dare il mio massimo nelle mie passioni”.











