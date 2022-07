Soleil Sorge replica ai gossip sul compleanno: “Siete seri?”/ Stoccata a Gianluca Costantino, Alex Belli e…

Soleil Sorge e i ‘non invitati’ al party per il suo compleanno: le reazioni

Soleil Sorge, lo scorso 5 luglio, ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. L’ex gieffina ha scelto una bellissima location in Puglia per celebrare questo giorno speciale con amici e parenti. Tanti i volti noti presenti e gli ex vipponi della casa più spiata d’Italia: c’erano la sua grande amica Dayane Mello, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Guenda e Amedeo Goria. Non c’erano però alcuni ex del GF che ci saremmo aspettati di trovare, come Gianluca Costantino o, ancora, Alex Belli.

I ‘grandi’ assenti al compleanno di Soleil Sorge – tra i quali anche Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan – sono stati interpellati The Pipol, il media di news gestito da Gabriele Parpiglia, e tutti hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito per il party che si è tenuto in Puglia.

Soleil Sorge risponde ai gossip sul suo compleanno

“Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Se le ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così.” sono state le parole di Alex Belli che hanno trovato la replica di Soleil. L’ex gieffina ha ripostato i commenti dei non invitati a The Pipol e ci ha riso su, chiedendosi con sarcasmo se fossero seri. Infine, ha messo una serie di like sui social ai commenti ironici degli utenti che hanno scherzato su coloro che non sono stati invitati.

Are you cereal? 😂 io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 8, 2022

