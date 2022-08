Soleil Sorge, reunion stellare con Valeria Marini/Che succede prima del ritorno in TV

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge si dá ai festeggiamenti con Valeria Marini

Dopo aver preso parte al Grande Fratello vip 6, dove ha intrattenuto i telespettatori con il triangolo amoroso condiviso con i promessi Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica, nel mezzo della pausa dalla TV. E il motivo é presto detto: l’ex Grande Fratello vip 6 ha festeggiato il Ferragosto in un modo speciale o per meglio dire “stellare”, dal momento che si é intrattenuta nel mezzo dei festeggiamenti con la stellare diva dello showbiz made in Italy, Valeria Marini, presentatasi in compagnia con il nuovo compagno Eddy Siniscalchi. In comune le due showgirl hanno la partecipazione al Grande Fratello vip e a L’isola dei famosi e incontratesi a Porto Cervo hanno dato il via ai festeggiamenti a ritmi irrefrenabili: dopo una cena da dive, Soleil Sorge e Valeria Marini hanno palesato tra loro stima e amicizia, intrattenendosi in balli sfrenati e Instagram stories.

Antonio Zequila si dà alla musica con "Siamo energia"/ Si avvicina l'addio alla tv?

Valeria e Soleil si sono così mostrate inseparabili, nonostante la presenza del compagno della Marini, che con la stellare fidanzata sembrano fare sul serio. ” “Siamo legati dalla metà di Maggio, ma ci siamo conosciuti tanti anni fa. All’epoca avevamo flirtato, ma ci eravamo persi di vista. Mesi fa, a sorpresa, ci siamo ritrovati a un’importante serata di beneficenza. Ma c’è di più: la mattina seguente ci siamo rivisti casualmente davanti a una chiesa. Di lui mi piace tutto” – ha affermato recentemente in un’intervista concessa a Gente, Valeria Marini.

Soleil Sorge regina dell'estate: boom di like con le foto in bikini/ Il nuovo debutto

I nuovi impegni all’orizzonte per Valeria Marini e Soleil Sorge

Il nuovo soggiorno a Porto Cervo fa pensare a agli internauti che le due showgirl stiano nascondendo un progetto di coppia si loro fan.

Nel frattempo, le due ex Grande Fratello vip sono attese per degli importanti debutti TV. Soleil Sorge é attesa nel ruolo di protagonista a Back To school e come conduttrice al GF Vip party, mentre Valeria Marini é attesa nel ruolo di concorrente a Tale e quale show, il format sulle imitazioni condotto da Carlo Conti.

LEGGI ANCHE:

LDA sparito dai social, che succede all'ex Amici 21?/ Il nuovo traguardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA