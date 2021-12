Soleil Sorge “Se torna Alex Belli? O dichiarazione d’amore o finisce qui”/ Frecciata e scontro in diretta?

Finiti i preparativi per il Natale i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si preparano ad affrontare la diretta di Lunedì 27 dicembre interrogandosi sulle incognite che Alfonso Signorini ha preparato per loro. Soleil Sorge ha confessato a Davide Silvestri e Alessandro Basciano di sentirsi relativamente tranquilla su ciò che potrebbe accadere in puntata: “Non c’è stato nulla che devo affrontare di particolare”.

Alex Belli dedica una canzone a Soleil/ "Le mie dita tra i capelli di Lei", Delia Duran trema?

A queste parole dell’influencer Davide Silvestri ha voluto scherzare con la ragazza ricordandole l’incognita Alex Belli: “A meno che non torna Alex”. Soleil però si è dimostrata molto tranquilla e ha ammesso: “Se torna gli dico: senti fai una dichiarazione d’amore direttamente e finisce qua. Comunque non credo perché non mi hanno chiesto niente su di lui”.

Soleil Sorge prende in giro Biagio D'Anelli/ "Al GF VIP ci sono coppie che vanno accoppiate e scoppiate"

Soleil Sorge non vuole più sentir parlare di Alex Belli

L’incognita Alex Belli continua ad intrigare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 a tal punto che Davide ha confessato a Soleil Sorge che il loro caso sarebbe durato molto di più: “Pensavo che andasse avanti fino a fine gennaio il tira e molla”, ma Soleil decisa ha risposto: “Voi non considerate l’incognita Soleil che mette fine alle cose”.

Soleil Sorge ha rimarcato a Davide Silvestri e Alessandro Basciano di non voler più essere al centro dei discorsi per via di Alex Belli (che comunque fuori dalla casa continua a rivolgere molte attenzioni a Soleil),e auspicabilmente, di non essere più interpellata in puntata per parlare con l’attore: “Ha fatto il suo percorso e ha voluto uscire? Adesso stai fuori dai!”.

"Alex Belli non ha provato nulla nei confronti di Soleil"/ Bonaccorsi "Ha chiesto scusa davanti a tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA