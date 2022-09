Soleil Sorge senza filtri al GF VIP PARTY/ “Ho tradito, la goccia che ha fatto…”

Grande Fratello vip party: Soleil Sorge rivela il tradimento inferto in amore, la confessione dopo Alex Belli

Nelle vesti di conduttrice in coppia con Pierpaolo Pretelli al timone del web format parallelo del Grande Fratello vip 7, il GFvip party, Soleil Sorge torna a raccontarsi, ammettendo di aver ceduto alla tentazione di un tradimento in amore. Dopo aver vestito i panni di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran per poi chiudere il poliamore nella Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 6, la modella italo americana ammette di aver tradito in amore, anche se poi chiarisce di essere stata una traditrice sul finire di una relazione, quando quindi la coppia di cui faceva parte cominciava in realtà a scricchiolare.

L’occasione che Soleil Sorge ha per parlare della verità mai rivelata prima é un quiz Speed date condiviso con l’ospite del nuovo episodio del GF vip party, trasmesso in streaming su Mediaset infinity il 26 settembre 2022, ovvero Edoardo Tavassi.

“No, non ho mai tradito in vita mia mai – dichiara il fratello di Guendalina Tavassi ed ex naufrago a L’isola dei famosi 2022, incalzato da Pierpaolo Pretelli sul delicato tema del tradimento in amore-, io quando mi innamoro, che è difficilissimo, poi dopo c’ho i paraocchi, non riesco proprio. Piuttosto se provo interesse per un’altra lo dico, guarda chiudo”. L’ex naufrago proprio sembra non concepire il tradimento in un rapporto di coppia consolidato, preferendo la trasparenza a due, e quindi la rottura all’infedeltà di coppia. Il quesito poi girato alla conduttrice del GF vip party ha dato vita alla verità inaspettata dell’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, Soleil Sorge, che dopo aver “sedotto e abbandonato a beneficio della moglie”, Alex Belli, ammette: “Io invece ho tradito, ma era comunque sul finire la cosa e quindi considerabile come la goccia che fa traboccare il vaso”.

Nella sua confessione, quindi, Soleil Sorge ammette di aver commesso un tradimento ai danni di una vecchia fiamma ancor prima che si chiudesse in definitiva la lovestory. Che il retroscena possa riferirsi ad una ex fiamma vip di Soleil Sorge, tra Jeremias Rodriguez, Luca Onestini, Marco Cartasegna e/o persino Alex Belli?

