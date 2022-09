Soleil Sorge sfida Dayane Mello/ Dopo il GFVIP, il debutto a Celebrity Chef!

Grande fratello vip, Soleil Sorge verso il nuovo debutto tv con Dayane Mello a Celebrity Chef

Mentre i fan esultano per il nuovo ruolo di conduttrice del GF vip party, il web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso, Soleil Sorge si prepara per una sfida inaspettata che la vede protagonista con Dayane Mello. Dopo aver infiammato il gossip lasciandosi immortalare in foto e video da urlo, di coppia, durante l’estate 2022, Soleil Sorge e Dayane Mello si preparano al debutto a Celebrity Chef, in uno speciale tv le vede scontrarsi ai fornelli come concorrenti celebrity. L’appuntamento è fissato per le ore 19:15, il 27 settembre 2022, su TV 8, nel mezzo del rinnovato format culinario che ad ognuno dei suoi appuntamenti TV vede scontrarsi due celebrità, rappresentanti di due team tra loro assestanti, con indosso una casacca nera o in alternativa bianca.

In ogni puntata di Celebrity Chef le due star avversarie saranno supportate dallo stesso conduttore, Alessandro Borghese, e dalla sua brigata con due sous chef e due addetti alla sala. I due vip avversari, Soleil Sorge e Dayane Mello per il nuovo appuntamento del 27 settembre, presenteranno un menù degustazione in 3 portate, ovvero il content della challenge culinaria prevista per ogni puntata di Celebrity chef. Alla fine il vincitore sarà deciso dal voto dello Chef’s table e da quello dei commensali che possono votare attraverso stelline bianche o nere, a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.

Per la prima volta, quindi, Celebrity chef vedrà al ristorante veneziano di Alessandro Borghese disputarsi la sfida culinaria più attesa del nuovo anno, prevista tra le due ex Grande fratello vip 5 e Grande fratello vip 6, Dayane Mello e Soleil Sorge.

