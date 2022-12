Soleil Sorge sfida Sonia Bruganelli/”Con me il GFVIP é tendenza mondiale”

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge spopola online con il suo contributo nel reality

Prosegue incontrastato il successo di Soleil Sorge, che in queste ore -non a caso- ringrazia i fedeli supporter per il nuovo debutto al Grande Fratello vip. Dopo aver appassionato i telespettatori del Grande Fratello vip 6 prendendo parte al triangolo con i promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran, la timoniera del GFVIP party si é aggiudicata un ruolo speciale e in sostituzione di Sonia Bruganelli, per l’edizione in corso del reality. Soleil Sorge ha ottenuto la chance del ruolo di opinionista TV nel cast del Grande Fratello vip 7 in corso, occasione in cui, in tandem con l’altro conduttore del GFvip party, Pierpaolo Pretelli, si sono sostituiti a Sonia Bruganelli, assentatasi nella puntata di Santo Stefano del reality dei vipponi. Il motivo dell’assenza, in studio? La bionda opinionista TV é volata a New York per le vacanze natalizie, in occasione di un viaggio intrapreso con il consorte vip Paolo Bonolis e il resto della famiglia.

E nelle ore seguite alla diretta di Santo Stefano, targata Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge fa sapere tra le Instagram stories di sentirsi grata rispetto ai consensi del pubblico TV. “Thanks for always supporting. Ieri eravamo tendenza mondiale su Twitter” scrive l’italo-americana tra le nuove Instagram stories postate online, mentre é in viaggio, verso Milano. Ma non é tutto. Perché, poi, in un successivo intervento in formato Instagram story mostra lo screenshot degli hashtag diventati popolari su Twitter, in riferimento alla puntata del Grande Fratello vip 7 che l’ha vista protagonista. Stando ai dati ripresi dalla modella, l’hashtag GFvip é diventato tendenza mondiale su Twitter e in contemporanea l’hashtag Soleil é diventato tendenza su Twitter in Italia.

Un successo notevole, che Soleil ha voluto evidenziare nel web, quasi come a voler sfidare Sonia Bruganelli, minacciandola una soffiata della poltrona di opinionista al Grande Fratello vip.

Riuscirà lady Bonolis a difendere il suo status di opinionista in coppia con Orietta Berti, al Grande Fratello vip? Quale sarà la risposta di lady Bonolis al suo rientro, in Italia, e nello studio del Grande Fratello vip?

