Soleil Sorge sotto attacco al GF Vip/ I soldi e Gianmaria, Bruganelli “Non è umiltà”

Il duro attacco fatto da Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi durante la scorsa puntata ha scatenato reazioni dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini le mostra in diretta le reazioni dei coinquilini, in particolari quelli di Katia Ricciarelli che l’ha trovata “Troppo violenta” nei confronti di Gianmaria. Soleil, però, non ha cambiato idea e, dopo essersi scusata se “è arrivata male la mia uscita”, spiega meglio il suo pensiero: “Il problema non è quello che si ha, il problema è il vantarsi e cercare di portare avanti un aspetto materiale.” Contro Soleil interviene anche il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, che la accusa di poca umiltà.

Ad intervenire in sua difesa è arrivata però Sonia Bruganelli: “Non sono d’accordo con chi continua a professare una umiltà, perché secondo me l’umiltà non è comprare, non comprare, vestire o meno, l’umiltà è nei sentimenti, nelle modalità di rapporto con gli altri. Poi se uno ha la possibilità di togliersi degli sfizi con il proprio denaro lavorato, non c’è niente di male. Non mi piace chi invece lo sfoggia e poi a parole…”, ha concluso l’opinionista.

