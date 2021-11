Lorenzo Amoruso “Soleil Sorge? Serve bagno di umiltà”/ “La vita non è quella sui social”

Il compagno di Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso critica Soleil Sorge. L’influencer aveva tuonato su Gianmaria Antinolfi sostenendo il che il giovane volesse far credere di essere benestante quando invece vivrebbe in una casa di 50mq. Non è tutto. Soleil avrebbe anche aggiunto che Gianmaria si ciba principalmente di pasta e piselli per risparmiare e che acquisterebbe diversi capi d’abbigliamento all’outlet per fare economia. Una dichiarazione che non è affatto piaciuta tanto che anche Lorenzo Amoruso si è scagliato contro Soleil. L’ex calciatore ha parlato su Instagram: “Volevo solo parlare di Soleil, e del Grande Fratello di ieri sera. Io non so che opinione vi siete fatti. Io pensavo fosse una persona intelligente ma ieri mi è decaduta in una maniera esagerata”.

Lorenzo ha poi aggiunto che Soleil dovrebbe farsi un bagno di umiltà: “Credo che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone che vanno all’outlet… Perché lo facciamo tutti non diciamo stupidaggini, o che mangiano pasta e piselli…”. Lorenzo ha sentenziato che un conto è la vita reale e un’altra l’esposizione sul web: “Io non la sto offendendo, ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà per capire che la vita non è quella sui social è tutt’altra cosa. Probabilmente lei non l’ha capito dalla sua altezza dei suoi 27 anni”.

Lorenzo Amoruso è deluso da Soleil Sorge: “Dovrebbe mandare altri messaggi invece di…”

Lorenzo Amoruso prosegue dicendosi deluso del comportamento di Soleil Sorge: “Non cerco una lapidazione o un attacco diretto a Soleil non m’interessa. Siete voi intelligenti da capire chi votare, chi non votare. Ma dico soltanto che l’esempio che è stato dato è negativo e brutto. Vedremo quello che succederà lunedì, spero solo che l’abbia capito. Io davvero sono deluso. Lei ha un mezzo importante, quello dei social e quello del GF Vip e dovrebbe mandare altri messaggi”. Qualche settimana fa, Lorenzo Amoruso aveva condannato Soleil per aver destinato più volte a Raffaella Fico la parola “bitch”. Lorenzo ha condannato le parole dell’influencer italo americana, sottolineando che quelle parole non avrebbero avuto alcun peso se tra le due ci fosse stata un’amicizia o, almeno, un po’ di confidenza. Il compagno di Manila Nazzaro ha espresso poi un parere su Alex Belli: “Alex e Delia devono fare pace con i loro cervelli prima di capire cosa vogliono”.

