Soleil Sorge, stoccata a Delia Duran/ “Com’è finita col tizio con cui limonava?”

Soleil Sorge non dimentica Alex Belli e Delia Duran. Nonostante il concorrente gieffino abbia abbandonato la casa del Grande Fratello VIP da diverso tempo, proprio per ricongiungersi con la sua compagna dopo che quest’ultima era giunta Cinecittà per mettere un freno al suo rapporto “troppo intimo” con Soleil, l’influencer italo americana è tornata a porsi delle domande sulla coppia, senza risparmiare stoccate e battute sarcastiche.

E in una chiacchierata con l’amica Sophie, non si è di certo trattenuta nel condividere con tutto il pubblico alcune considerazioni sulla moglie di Alex Belli, il quale a suo dire non si sarebbe comportato in maniera trasparente all’interno della casa. Sulla Duran, invece, Soleil è tornata sulla storia del bacio che la modella aveva dato ad uomo misterioso mentre il marito era al Gf ViP. “Non abbiamo mai saputo come è finita tra Delia e il tipo che si limonava”, ha esclamato ironica la Sorge a Sophie.

Soleil Sorge e Sophie si prendono gioco di Delia Duran

“Alex non le ha mai chiesto spiegazioni”, ha precisato Sophie Codegoni nella conversazione con Soleil, che ha rilanciato la sua tesi senza troppi peli sulla lingua: “Certo, altrimenti si scopriva che marito e moglie erano d’accordo“. Chissà quindi come la prenderà Soleil, quando scoprirà che Delia entrerà nella casa del Grande Fratello VIP come nuova concorrente. A tal proposito è curioso il fatto che una fan, nei giorni scorsi, si fosse recata nei pressi della Casa di Cinecittà per informare Soleil dell’imminente arrivo di Delia. In quella circostanza, tuttavia, la carismatica influencer non ha dato peso alle parole dell’urlatrice, probabilmente perché non ha nemmeno udito chiaramente il contenuto del suo messaggio.

