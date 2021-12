Soleil Sorge: teatrino con Alex Belli?/ Tra i due c’è sempre più fisicità

Soleil Sorge: teatrino con Alex Belli?

Settimana intensa per Soleil Sorge dentro la casa del Grande Fratello Vip, sempre più legata ad Alex Belli. I due infatti nel corso delle settimane hanno destato parecchio scalpore per l’atteggiamento particolarmente intimo, al punto da suscitare la reazione di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Dopo la puntata di lunedì c’è stata una forte frattura tra Alex e Soleil: l’influencer infatti ha avuto da ridere sulle manie di protagonista dell’attore, che non lascia spazio agli altri concorrenti. La lite sembrava aver messo la parola fine alla loro liason, ma i due sono riusciti a chiarirsi: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”. Ma sul web in pochi sembrano credere alla loro buona fede: “Teatrino ad hoc scritto male e RECITATO peggio. Basta avere rotto il ca**o tutti e due ora. Una pagliacciata”.

Dubbi sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli

Ieri sera Soleil Sorge e Alex Belli hanno dominato la festa e la pista da ballo con una coreografia decisamente erotica, sfiorando nuovamente il bacio. “Più fuggi e più ti prendo”, le ha detto Alex Belli, cercando un contatto sempre più intimo con la ragazza. Sarà difficile questa volta per Delia provare a vedere dell’innocenza nei loro atteggiamenti, ma a loro sembra non importare molto delle critiche e dei commenti a cui, molto probabilmente, saranno soggetti e chissà, forse proprio nella prossima puntata. Nelle ultime ore Alex Belli si è confidato con Jessica Selassié parlando del suo rapporto con la moglie e con Soleil: “C’è amore, c’è fisicità e ci sono state anche baci ma sono puri, non hanno malizia. Se Delia fosse qua dentro lei, la vedrebbe diversamente. Lei deve capire che così sto bene, non la porta in altra direzione, ma il mio cuore deve sfogare”. Questa sera l’influencer ascolterà le parole dell’attore? E Delia riuscirà a vedere dell’innocenza nei loro atteggiamenti?

