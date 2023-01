Soleil Sorge torna a L’isola dei famosi?/ Nuovo ruolo all’orizzonte

L’isola dei famosi 2023, Soleil Sorge nel cast? Le anticipazioni TV…

Si avvicina il via a L’isola dei famosi 2023, in partenza nella primavera 2023 di Canale 5, e intanto al reality é previsto il ritorno di Soleil Sorge made in Honduras. A quanto pare, complice il successo che ha riscosso prendendo parte al triangolo amoroso condiviso con Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge potrebbe a breve tornare ad attivarsi in TV, come protagonista di un reality, la nuova edizione de L’isola dei famosi 2023 condotta da Ilary Blasi. Mentre Nuovo prevede al rinnovato reality la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran come concorrente unico e in coppia, il magazine Vero anticipa il ritorno in Honduras di Soleil Sorge, per cui non si escluderebbe un ruolo tv del tutto inedito. La modella italo americana, Soleil, ha all’attivo ben due esperienze TV al reality honduregne, intraprese nel cast de L’isola dei famosi 2019 e L’isola dei famosi 2022 rispettivamente come concorrente naufraga e special-guest e nel duo Le piratesse con Vera Gemma.

Se la voce in circolo, che la vuole re-entry a L’isola dei famosi, si confermasse, per Soleil Sorge si tratterebbe del terzo ingaggio nel cast del reality honduregno, nel giro di pochi anni.

Le anticipazioni TV sul ruolo inedito previsto in TV, per Soleil Sorge

“Prossimamente, potremmo ritrovarla a L’Isola dei famosi in un ruolo ancora in via di definizione, nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi” trapela nel dettaglio, tra le righe dell’indiscrezione della fonte. E il ruolo da definirsi in questione potrebbe anche avere a che fare con la conduzione del reality al fianco della preannunciata conduttrice Ilary Blasi, e quindi anche con la poltrona di opinionista TV, non solo con la mera partecipazione come concorrente al reality di Canale 5.

Non ci resta, quindi, che attendere il via a L’isola dei famosi 2023, per sapere di più. Nel frattempo Soleil Sorge copre il ruolo di conduttrice del web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso, il GF vip party, che nell’ultimo periodo la vede contrapporsi all’ex storico Luca Onestini, a suon di botta e risposta tra ex al veleno.

